疫情紓困法案陷膠著 川普被拍到在佛州打高爾夫

美國 國會通過疫情紓困及政府支出法案，不過總統川普 並不滿意，揚言國會若不修改就不會簽署，恐導致聯邦政府下週陷入停轉後，川普被發現在平安夜打高爾夫。

美聯社報導，如果未能就該法案達成共識，可能使數以百萬計瀕臨破產的美國人領不到補助金。

昨天是川普放寒假第一天，公開行程中沒有安排任何活動，但在紓困法案尚未解決之際，美國有線電視新聞網（CNN）拍到他在佛羅里達州棕櫚灘高爾夫球俱樂部的高爾夫球場上。

白宮公布川普的每日行程表時說：「即使聖誕假期將至，川普總統還是會為美國人民努力不懈繼續工作，他的日程安排包含不少會議和電話。」

川普去佛羅里達州打高爾夫之際，華府仍深受他提出的要求衝擊。美國國會領袖花了數個月商議年終支出法案，他卻在最後一刻要求為大多數美國人提供2000美元補助，遠高於共和黨同意發放的600美元，這個想法卻被眾議院共和黨人迅速回絕，使提議陷入膠著狀態。

在全球疫情最嚴峻的此刻，若川普拒絕簽署支應政府到明年9月底支出的1.4兆美元資金法案，以及約9000 億美元的疫情紓困方案，紓困金 發放就得延遲，失業補助和住房保護令也會暫停，聯邦政府也會被迫關門。