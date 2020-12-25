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1張圖看疫情：美確診破1865萬例 紐約州逼近90萬

參與新冠肺炎疫苗生產 密西根小城風光十足

中央社／舊金山24日專電

今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）全球大流行，許多國家或城鎮因抗疫而提升能見度，密西根州小城波提吉（Portage）參與生產美國第一批疫苗，居民感到既自豪又感恩。

波提吉位於密西根州（Michigan）西南部，從底特律（Detroit）往西約兩個多小時車程，這裡是美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）在世界最大的製造中心，有2000多人在此工作。

自從上週美國第一批2019冠狀病毒疾病疫苗從這裡運到各州後，波提吉居民莫不既興奮又感恩。

波提吉市長藍道爾（Patricia Randall）告訴美國「全國公共電台」（NPR），「就像乘著一股正面的浪潮，不只是對我們社區，對全世界來說都是好消息，代表希望和喜悅」，疫苗有如寒冬裡一道溫暖的陽光，讓氣溫升高、讓人們心情變好。

波提吉居民心情有多好、多感恩呢，看他們的行動就知道。一位在地的開發商自掏腰包買了很多「感謝」的庭院立牌，現在沿著輝瑞藥廠附近的房子和店家門前到處豎著「感謝」的旗海。

市政府則在輝瑞藥廠的廠區外街道上油漆「感謝」的字樣，油漆包商豪氣地免費完成這項工作。

當地一家餐館老闆馬山（Amo Mazen）對輝瑞藥廠與德國BioNTech共同研發的疫苗可達95%有效性感到讚嘆，決定給予輝瑞廠區員工一人一個免費三明治。

聽到餐館老闆的熱情決定，民眾主動捐款希望幫他分擔三明治的成本，一位善心人士捐了100美元支票，並附上一封感人的信。輝瑞藥廠的退休科學家皮爾遜（Jim Pearson）說，疫苗讓小城十分風光，讓居民感到自豪。

皮爾遜告訴全國公共電台記者，他認為這種飄飄然的感覺不會持續整個冬季，因為其他藥廠的疫苗不久就會上市。但他也說，樂見這樣的情形，因為世界需要數以十億計的疫苗。

皮爾遜說，波提吉居民因為參與提供世上第一批疫苗，已體驗到史上最棒的感覺。

疫苗 美國 密西根州

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