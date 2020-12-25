美軍成功試射「超級砲」 射程70公里精準命中目標

這款被稱為「超級砲」的新式自走砲代號M1299，屬於「增程火砲砲兵」開發計畫，搭配雷神公司製造的「神劍」增程導引砲彈和XM1113火箭增程彈。（取材自Daily Mail／ERCA）

「國防新聞」（Defense News）日前報導，美國 陸軍正在開發的一款新式自走砲19日在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）進行測試，結果打破3月時創下的紀錄，準確無誤擊中70公里外目標。開發負責人瑞佛蒂准將（Brig. Gen. John Rafferty）事後誇稱，他不覺得他們的對手擁有能力相同的火砲。

這款被稱為「超級砲」（Supergun）的新式自走砲代號M1299，屬於「增程火砲砲兵」（Extended Range Cannon Artillery, ERCA）開發計畫，使用M109A7帕拉丁自走砲的底盤，換上倍徑更大的砲管，搭配雷神公司製造的「神劍」（Excalibur）增程導引砲彈和XM1113火箭增程彈，足以大幅提高砲擊射程，避免敵軍實施反砲擊。

ERCA系統3月已進行2次試射，當時都擊中65公里外的目標。美軍19日則進行3次試射，第一發因高空出現大逆風而功虧一簣，在距離目標100公尺處落地，第二發則出現硬體故障，第三發則準確擊中70公里外的主要目標。

報導稱美國陸軍正努力擴大戰場上的砲擊射程，以確保迎頭趕上俄羅斯 一類高等對手的優勢，同時也在測試新式的「神劍S型」砲彈。這款砲彈擁有可動安定面（movable fin）、GPS與雷射尋標器，可將砲火集中到10公尺內的移動目標。神劍S型砲彈還有海軍艦砲版的神劍N5型砲彈，並於2019年試射成功。

據指美軍陸軍正計畫於2023年時，將新的火砲部署到戰場之上。作戰砲兵系統專案經理吉布斯上校（Col. Tony Gibbs）就強調，此次展示不是終點，「我們努力重新調整美國在火砲砲兵的優勢，這只是我們正進行的學習行動中繼點，也無疑是我們一個大知識點」。