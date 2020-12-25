3周內第2人！俄州手無寸鐵非裔 遭警槍殺

「BLM」示威者24日在俄亥俄州哥倫布抗議警方執法。（路透）

俄亥俄州 哥倫布（Columbus）市本周又發生一名手無寸鐵非裔 男子遭員警開好幾槍擊斃，引發新一波不滿種族不公與警方暴力執法的聲浪。這是俄州三周內發生的第二起類似事件。

法新社報導，47歲的希爾（Andre Maurice Hill）21日晚上在一間獨棟民宅車庫，遭警方開數槍身亡。警方當時據報到現場處理一起細微糾紛。

遭警方槍擊身亡的希爾（Andre Maurice Hill）。（取材自臉書）

穿戴式攝像機拍得的一段畫面顯示，希爾當時走向警方，左手拿著手機，另隻手則看不到，員警隨即在幾秒鐘後開槍，希爾旋即倒地。

由於影像沒有聲音，因此不清楚員警柯益（Adam Coy）開槍的原因。當時希爾並未持有武器。

柯益和其他員警過了幾分鐘才靠近希爾，當時他一息尚存，之後才不治。

來源：WBNS 10TV

根據當地媒體披露，柯益有被投訴過度使用武力的紀錄。

當地今天將舉辦守靈儀式悼念希爾，這是哥倫布市不到三周內發生的第二起手無寸鐵非裔民眾遭員警槍殺的事件。

員警柯益（Adam Coy）。（取材自Columbus dispatch）

23歲的古德森（Casey Goodson Jr）本月4日在回家路上遭員警槍殺。家屬表示，古德森當時手上只是拿著一個三明治，但員警卻誤以為他持槍。

今年5月在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis ）市，手無寸鐵的非裔男子佛洛伊德 （George Floyd）遭白人員警以膝壓頸致死，路人拍攝下來的影像在網路瘋傳後，引發全美各地大規模抗議種族不平等與警方暴力的示威潮。

為包括佛洛伊德在內多名類似受害者辯護的律師克魯普（Bem Crump）說：「警方又一次光是看到非裔就妄下對方是罪犯、具有危險性的定論。」