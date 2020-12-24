妻被指跑趴染疫 龐培歐否認

美國國務卿龐培歐（左）以及妻子蘇珊被指在疫情嚴峻時參與歡慶佳節活動，龐培歐24日否認此項指控。圖為兩人11月17日在喬治亞州提比里西國際機場。（路透資料照片）

彭博（Bloomberg）引述知情人士的話報導，美國國務卿龐培歐 的妻子蘇珊本月稍早的2019冠狀病毒疾病採檢呈陽性反應，導致龐培歐也得進行隔離。

「國會山莊報」（The Hill）報導指出，不願透露姓名的消息來源告訴彭博，在龐培歐（Mike Pompeo）12月16日宣布自己曾曝露在病毒中、並開始自主隔離之前，蘇珊（Susan Pompeo）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）採檢結果為陽性。

龐培歐的檢測結果稍晚顯示為陰性；當時，國務院 並未指出是誰讓他曝露在病毒中。

龐培歐的公開行程顯示，他在開始隔離的前一天，預定參加國務院舉辦、向外派外交官在美家人致意的佳節招待會。在疫情升溫之際，還決定舉辦這樣的佳節派對，遭來衛生專家嚴厲的批評，因為他們擔心那個活動會變成一個「超級感染源」。

該活動也被批評，明確違反國務院本身的政策。國務院要求員工避免參加「非攸關任務的活動」，並鼓勵他們以線上的方式聚會。

彭博的報導刊出後，遭龐培歐抨擊，他稱那則報導「明顯有誤」，並強調，他和妻子並未在白宮 或國務院參加任何歡慶佳節的活動。

龐培歐在推文中說：「我和我太太並未參加任何國務院或白宮的佳節慶祝派對，你的報導顯然是錯誤的，這不是新聞業該有的專業，這比八卦還糟，這是不道德的，且可能違法，敬請注意。」