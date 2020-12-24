我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波洛西：2000元紓困28日再闖關 將採記名投票

即日起 從國外抵香港人士 均須強制隔離21天

曾開價1億… 麥可傑克森「夢幻莊園」打2折賣出

編譯周芳苑／綜合24日電
已故名歌手麥可傑克森住過的夢幻莊園以2200萬元賣給億萬富翁伯克爾，與最初要價1億元相比幾乎打二折。(Getty Images)
已故名歌手麥可傑克森住過的夢幻莊園以2200萬元賣給億萬富翁伯克爾，與最初要價1億元相比幾乎打二折。(Getty Images)

據公開紀錄和三名知情人士透露，已故流行歌手麥可·傑克森（Michael Jackson）住過的夢幻莊園（Neverland Ranch）以2200萬元賣給億萬富翁伯克爾（Ron Burkle），與最初要價1億元相比幾乎打二折。

買主是投資公司Yucaipa Companies創辦人，過去曾與傑克森共事。

這座莊園位於盛產橄欖的加州小鎮Los Olivos，距聖塔芭芭拉約40哩，已待價而沽多年；2015年以1億元掛牌價推出，多次被砍價，去年標價已降至3100萬元。

傑克森與房地產投資信託公司Colony Capital旗下基金共同擁有這座莊園；原因是，他曾拖欠一筆以莊園抵押的貸款，Colony Capital公司2008年承接債務，並將莊園所有權納入與傑克森的合資企業。傑克森1987年買莊園時付1950萬元。

這座莊園因傑克森安裝鐵路和遊樂園等別出新裁的設施而變得有名，園內甚至養猩猩和大象。

莊園佔地2700英畝，包括22座建築，其中有1萬2000平方呎豪宅；「華爾街日報」曾報導，園內有幾家旅館、帶小屋的游泳池、籃球場、網球場以及有50個座位的電影院

傑克森去世後，莊園改名Sycamore Valley Ranch，遊樂設施被拆除。

買主伯克爾2000年代中期曾任傑克森的商務顧問，當時這位歌手正努力解決奢侈生活所造成的金融災難；傑克森2009年去世。

投資 電影院 加州

上一則

川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義

延伸閱讀

無法證明在美至少住2年 被抓將加速遞解

無法證明在美至少住2年 被抓將加速遞解
Snowflake股價三個月漲200%

Snowflake股價三個月漲200%
芝公校生可彈性返校 但教師需回校上班

芝公校生可彈性返校 但教師需回校上班
CPS：學生可選網課或返校 教師則需回校園 否則開除

CPS：學生可選網課或返校 教師則需回校園 否則開除

熱門新聞

美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
「9000億美金疫情紓困案」係民主、共和兩黨共同磋商；豈料一路沉默、對於紓困內容不發一語的總統川普，竟在最後關頭「全案退回」拒簽預算。（路透）

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

2020-12-23 00:33
美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

2020-12-20 22:25
白宮防疫工作小組成員柏克斯（Deborah Birx）。（美聯社）

籲民眾待在家自己卻旅行 白宮防疫高官將去職

2020-12-23 11:19
中使館19日發布針對赴中旅客的核酸、血清抗體檢測新要求。圖為芝加哥歐海爾機場。(美聯社)

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

2020-12-19 13:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球

盲眼龍婆預言 2021年「一條龍」將稱霸全球
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客