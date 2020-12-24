川普佛州度假 推特不停抱怨共和黨議員忘恩負義

美國總統川普人在佛州海湖莊園度過聖誕假期，仍在推特不停抱怨「選舉舞弊」。（路透）

美國總統川普 人在佛州海湖莊園度假，推特不停；他抱怨「選舉舞弊不是陰謀論是事實」、「我幫參議員贏得選舉，他們都忘了」，川普寄望負責主持兩院聯席會議的副總統潘斯，阻撓國會認證選舉人團投票 結果，共和黨 議員仍在盡最後努力。

川普迄今未承認敗選，距離拜登就任總統，只差國會認可選舉結果。參眾兩院下月6日將舉行聯席會議，由兼任參議院議長的潘斯（Mike Pence）擔任主席，計算選舉人團的選票，在至少一名眾議員和一名參議員簽名的狀況下，以書面提出對這些選票的異議；一旦有異議，則兩院必須分別舉行會議討論。

川普正在動員共和黨人阻撓國會認可選舉人團投票結果，潘斯首當其衝，若潘斯出席且會議結論接受選舉人團投票結果，將被川普視為「終極背叛」的鐵證。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白宮助理已告訴川普，潘斯主持會議是行禮如儀，國會可能會認證選舉人團投票結果，接連遭遇法律戰挫敗的川普仍在出發度假前，在橢圓辦公室與潘斯會面超過一小時。

川普24日在海湖莊園打了一場高爾夫後，推文表示，「在這場被作弊的（總統）選舉中，我救了至少八個共和黨參議員，包括密契（Mitch McConnell，參議院共和黨領袖麥康諾），現在他們多數人作壁上觀，看著我與邪惡敵人戰鬥，我永遠不會忘記！」

川普以全大寫推文表示，「選民舞弊不是陰謀論，是事實。」立刻遭到推特標註「這則有關選舉舞弊的推文是有爭議的。」

這是川普總統任內最後一次耶誕節，川普在推特放上與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的賀節影片，並吹噓「超過100萬名美國人拿到『中國病毒』的疫苗，創下紀錄。」

川普的推文仍聚焦選舉爭議，他透露自己在佛州舉行一場會議，與會者都在問為何共和黨人不願為這場爭議選舉挺身而戰，並為川普抱屈，稱共和黨人轉頭就忘記川普的輔選功勞。

自麥康諾15日在聯邦參議院院會承認民主黨籍拜登勝選總統後，川普團隊就發起對麥康諾等人的攻擊，川普要求白宮助理發信給眾院共和黨團，批評麥康諾能連任是靠川普，結果他第一個跳船。

麥康諾也要求共和黨參議員不要在下月6日對選舉人團投票結果提出異議。

美國政治新聞網站Politico報導，國會議員對投票結果提出異議並非罕見，過去20年就有三次，分別是2001年、2005年和2017年，都由民主黨議員提出，且從未成功推翻投票結果。

即便潘斯不出席主持會議，參院也能推舉臨時主席，1969年時任副總統韓福瑞（Humbert Humphrey）就沒主持認可選舉結果的會議，因韓福瑞自己是敗選的總統候選人。

CNN報導，潘斯和白宮助理試圖向川普解釋，潘斯無法單方面推翻選舉人團的投票結果，且一名親近潘斯的人士說，讓參院臨時議長葛拉斯理（Charles Grassley）代替潘斯主持下月6日的聯席會議也不是好的選項。

CNN報導，潘斯本周與川普和一群眾院保守派人士開會，討論如何應對這場「被偷走的選舉」，議員們將會發起馬拉松式的辯論，質疑選舉結果，可能會一路拖延至隔天。

共和黨眾議員布魯克斯（Mo Brooks）表示，這是一項艱鉅任務，他們將挑戰至少六個搖擺州的選舉結果，除了要對每項異議案進行投票外，也會有共和黨議員輪番上台發表5分鐘演說，至少要花12小時來辯論。