華盛頓郵報：第一波疫情嬰兒潮寶寶誕生

圖:pixabay

美國 各州因為新冠疫情 爆發,今年3月陸續推出居家避疫規定後,媒體報導便預測,「疫情嬰兒潮」可能在年底出現,屆時醫院產房恐將忙不過來。華盛頓郵報報導,疫情出現後在家「閉關」期間懷孕的婦女,如今紛紛在疫情持續蔓延之際把孩子生下,第一波「疫情嬰兒潮」已經降臨。

12月8日在佛羅里達州彭薩科拉(Pensacola)出生的男嬰艾特拉斯(Atlas),被27歲母親凱蒂‧杜布森(Katy Dobson)及親戚開玩笑稱為「疫情寶寶」,因為他在娘胎整整38周一直到出生,都在疫情期間。

杜布森的31歲丈夫沃克(Aaron Walker)是刺青師傅,早在佛州3月30日開始居家疫規定之前,沃克已經提前幾天自行居家隔離。杜布森受訪時笑著說,丈夫成天在家,「那一周就懷孕了」。

「疫情嬰兒潮」在全美各地規模如何,目前仍然無法確知。根據媒體報導,疫情衝擊讓民眾對於未來充滿不確定感,可能因此延後生小孩的打算。

波士頓布萊根婦女醫院(Brigham And Women's Hospital)等醫院組織,以及紐約 布魯克林助產士協會(Brooklyn Homebirth Midwifery in New York)等助產士機構,都接到預產期產婦在今年12月或明年1月爆增的狀況。密西根大學醫院(University of Michigan Hospital)則說,今年底產婦人數減少約一成。

助產士組織「溫柔生產」(Birthing Gently)統計資料顯示,紐約、波士頓、北卡羅來納州夏洛特(Charlotte)等地,今年12月與明年1月即將臨盆的孕婦人數,一年之前同期增加大約三成。

再過半年後,美國疾病管制與預防中心(CDC)旗下的國家衛生統計中心(National Center for Health Statistics)將公布2020年底的全美人口出生統計報告,「疫情嬰兒潮」狀況如何屆時將有具體數字,但報導指出,疫情期間懷孕的婦女,妊娠期的體驗與現代歷史上其他時期的孕婦非常不同,懷孕期間較為孤單,但相對的也擁有較多隱私,置身環境相對舒適。

杜布森說,娘家位於250哩之外的阿拉巴馬州布明罕(Birmingham),父母同意疫情期間基於安全考量應該保持距離,但也因此對於無法就近照料感到心疼。她說,懷孕期間一度必須臥床休養,「所有事情都是我先生一肩挑起」。

杜布森表示,生產之前完全沒有參加任何產婦課程,沒有舉行產前派對(baby shower),親朋好友改為直接寄禮物或禮物卡給她。她說,因為家裡網路太差,就連透過Zoom舉辦產前派對都辦不到。

她說,弟弟雖然也至在彭薩科拉,但懷孕期間只跟弟弟見過兩次面。她說,懷孕34周時,弟弟戴著口罩過來探望她,遠遠站在車庫車道,對她說了一句:「哇,妳肚子真大!」