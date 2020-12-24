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紐時：拜登團隊施壓 歐中投資協定簽署面臨障礙

中央社／台北24日電
歐中投資協定傳出可望於近期簽署之際，紐約時報表示，美國候任總統拜登（JoeBiden）高級助手、準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前在推特發文，暗示拜登對這項協議不滿意。 路透
歐中投資協定傳出可望於近期簽署之際，紐約時報表示，美國候任總統拜登（JoeBiden）高級助手、準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）日前在推特發文，暗示拜登對這項協議不滿意。 路透

歐中投資協定傳出可望於近期簽署之際，紐約時報表示，美國候任總統拜登（Joe Biden）高級助手、準國安顧問蘇利文（Jake Sullivan ）日前在推特發文，暗示拜登對這項協議不滿意。

香港南華早報與英國金融時報稍早前報導，在談判獲致大幅進展後，中歐投資協定可望於年底前簽署，中國同意為歐盟企業開放更多市場，包括金融服務、製造業和房地產等領域。

此外，中國國務委員兼外交部長王毅21日在北京會見歐洲聯盟及27個成員國駐中國使節時提到，中歐投資協定「有望達成一致」，並指雙方應把握對話合作主導面、互利共贏主基調，妥善管控處理分歧。

紐時中文網今天報導，歐洲理事會（European Council）上週已將一份126頁的草案送交各成員國傳閱，除了有待解決的措詞問題，草案已基本完成。

但是這些努力以及原定12月22日的宣布，卻在最後幾輪談判遭遇越來越多針對中國的敵意以及強烈的反對。歐盟成員國反應，協議未讓中國足夠多地開放經濟，也未阻止中國侵犯人權的行為。

中國駐歐盟使團團長張明先前接受英國金融時報採訪時則表示，中歐雙方正聚焦於市場准入及可持續發展等懸而未決的問題，「雙方都在努力實現今年年底前結束談判的目標」。

與此同時，即將上任的美國政府官員公開表示，希望歐洲能等一等。

拜登提名的國家安全顧問蘇利文21日推文說，新一屆美國政府「歡迎儘早與我們的歐洲夥伴磋商，討論我們對中國經濟行為的共同擔憂」。

對此，紐時解讀指「暗示候任總統（拜登）對這項協議不滿意」。

報導說，「任何最終達成的交易都可能對拜登在貿易方面的雄心造成重大打擊」。他曾嚴厲批評現任總統川普（Donald Trump）的全球貿易戰激怒了歐洲及其他盟友，並承諾與志同道合的政府更加緊密合作，以對抗中國在經濟上的不公平做法。

報導分析，拜登雖尚未闡明這種合作夥伴關係的具體形態，但可能著重於讓北京做出更多承諾，包括「在智慧財產權法律的執行、國有企業以及對在中國的外國公司區別對待等問題上」。

中國 拜登 美國

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