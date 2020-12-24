美資安當局：大規模網攻受害者 含州及地方政府

美國聯邦政府資安單位證實，本月稍早所曝光美國遭到大規模網路刺探情報攻擊，受影響對象也包括州及地方政府；此外未透露更多進一步細節。示意圖／Ingimage

美國聯邦政府 資安單位今天證實，本月稍早所曝光美國遭到大規模網路刺探情報攻擊，受影響對象也包括州及地方政府；此外未透露更多進一步細節。

路透報導，這起網攻是利用美國科技公司SolarWinds作為跳板，來入侵聯邦政府網路。

美國國土安全部旗下「網路安全和基礎設施安全局」（Cybersecurity and Infrastructure Security Agency，CISA）今天在官網發布聲明表示，這場攻擊「影響聯邦、州和地方政府的企業網路，以及一些重大基礎設施單位和其他民間組織」。

CISA上週已證實，這起網攻影響美國政府機關、重大基礎設施單位及民間組織，但未明確表示是州或地方政府機關。目前為止，美國聯邦政府只有財務部、商務部及能源部等少數單位正式確認受到影響。

CISA今天未指明受影響的是哪些州或地方政府機關。記者以電郵尋求提供更多細節，也尚未接獲回應。

路透此前曾報導，亞利桑納州的皮瑪郡（Pima）名列這波駭客 入侵攻擊的受害者。皮瑪郡政府尚未回覆昨晚寄出尋求置評的簡訊。

皮瑪郡政府資訊長先前告訴路透，網攻事件曝光後，他的團隊已立即卸除SolarWinds軟體，且調查人員並未發現任何進一步受害證據。

數名美國高階官員和國會議員聲稱，這場駭客攻擊幕後主使者是俄羅斯；克里姆林宮則否認指控。