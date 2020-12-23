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「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

「領導人就要最後吃飯」多位議員拒先打疫苗

編譯郭宣含／綜合23日電
越來越多國會議員拒絕先注射疫苗，盼醫護人員、老人優先。圖為科羅拉多州一社區醫療服務中心為民眾注射疫苗。 (美聯社)
越來越多國會議員拒絕先注射疫苗，盼醫護人員、老人優先。圖為科羅拉多州一社區醫療服務中心為民眾注射疫苗。 (美聯社)

基於政府延續(continuity of government)政策，國會議員可優先施打新冠疫苗，不過國會山莊報(The Hill)報導，有愈來愈多議員拒絕優先施打新冠疫苗，他們認為應優先讓前線醫護人員和長者接種疫苗。

這群拒絕優先施打新冠疫苗的議員雖然人數不多，但愈來愈多人跟進，包括聯邦眾議員馬斯特(Brian Mast，佛羅里達州)、伊蘭．歐瑪(Ilhan Omar，明尼蘇達州)和聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)等人。

多數議員陸續接種兩劑新冠疫苗的第一劑，並呼籲其他議員也接種疫苗，以確保新冠肺炎期間政府能持續運作；不過部分議員擔心外界對於議員可先施打疫苗的看法，寧願等到普羅大眾接種後再施打。

馬斯特告訴國會山莊報：「我不是對疫苗反感，這不過是個人立場，如果你是領導人就要最後吃飯。」

國會醫生辦公室收到多劑專門給國會的疫苗，上周末開始配送新冠疫苗；行政部門和聯邦最高法院官員、以及副總統潘斯、總統當選人拜登等也已施打疫苗，全國醫護人員近日則陸續接種。

國會議員有更高接觸並傳播新冠病毒的風險，許多議員年紀逾65歲，還要每周走訪國內各處、在國會齊聚，並與選民頻繁互動；自3月以來，至少有42名眾議員和參議員新冠檢測呈陽性。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和共和黨參院臨時議長葛拉斯理(Charles Grassley，愛阿華州)分別是總統職位的第二和第三順位者；波洛西18日已接種，葛拉斯理截至21日尚無意接種疫苗。

除波洛西之外，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)、眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)和參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)也注射第一劑疫苗，並在社群媒體上分享經驗。

歐瑪的父親今年染疫病歿，她稱國會議員優先施打疫苗「很可恥」，她表示：「若這是因為年紀還算合理，但很可惜這是基於重要性安排，這很可恥。我們不比其他前線人員、教師等每天奉獻的人更重要，因此我不會接種疫苗。」

疫苗 參院 共和黨

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