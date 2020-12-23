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疫情逼的！美資深勞工「提早退休」

編譯季晶晶／綜合外電
今年丟飯碗的較年長勞工較難重返工作，很可能因疫情而被迫提早退休。圖為內布拉斯加州失業者排隊等候申請社會救濟。(美聯社)
今年丟飯碗的較年長勞工較難重返工作，很可能因疫情而被迫提早退休。圖為內布拉斯加州失業者排隊等候申請社會救濟。(美聯社)

疫情毀了美國數十年來最強勁的勞動市場。對今年丟飯碗的較年長勞工來說，勞動市場現況尤其讓他們難以再獲聘雇，許多美國人被迫提早退休

美國有線電視新聞網（CNN）報導，今年春天，美國經濟損失掉2200萬個工作，雖然在接下來幾個月間，恢復超過一半，但和經濟復甦一樣，勞動市場的反彈並不平均。

高盛集團經濟學家Joseph Briggs本月稍早撰寫研究報告說：「年輕勞工的勞動力參與率幾已完全恢復--可能反映較低的染疫健康風險，以及大專院校入學率下滑現象--而較年長勞工和女性的參與率，恢復較慢。」

根據美國勞工統計局，11月勞參率是61.5%，比疫情爆發導致經濟停滯久前的2月份低1.9個百分比。

Briggs估計，10月多出大約83萬退休勞工，代表疫情前和現今勞動力差距的四分之一。

為保護自己和丈夫隱私不願透露姓氏的Rachel現年66歲，住在維吉尼亞州，原本是政府雇工，但4月被裁，她說，「從年收入6位數到立即陷入貧窮。我們在財務和心理上都沒準備好要退休。」

Rachel說，重返職場令人生畏，因為較高齡勞工的健康風險高。雇主對雇用可能較易染疫的勞工也感到遲疑。

一旦退休就不太可能再返回工作崗位。這些被迫退休者將落入永久失業類別，經濟學家從疫情一開始就擔心此事，因永久失業會拖累經濟成長，尤其是在像美國這種仰賴消費支出驅動經濟成長的國家。

勞工 美國 退休

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