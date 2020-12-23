裸照曝光風波 前任眾議員席爾控告前夫及每日郵報

尺度大膽的裸照一年前在媒體曝光，前任民主黨加州聯邦眾議員凱蒂‧席爾(Katie Hill，圖)22日以散布「非合意色情圖檔」(non-consensual porn)為由，對前夫、每日郵報(DailyMail)及保守派部落格網站「紅州」(RedState)提告。美聯社

尺度大膽的裸照一年前在媒體曝光，前任民主黨加州 聯邦眾議員 凱蒂‧席爾(Katie Hill)22日以散布「非合意色情圖檔」(non-consensual porn)為由，對前夫、每日郵報(DailyMail)及保守派部落格網站「紅州 」(RedState)提告。席爾向洛杉磯高等法院(Los Angeles Superior Court)指出，裸照事件讓她心靈受創，媒體未經同意便刊登她的私密照片，明顯觸犯加州州法。

2019年10月，「每日郵報」網站刊登獨家取得照片顯示，裸身入鏡的席爾吸著大麻煙斗，恥骨部位有著納粹「鐵十字」(Iron Cross)標誌刺青，並與一名年輕女助理接吻。席爾則發表道歉聲明承認與助理談戀愛，並稱這段緋聞是因遭受丈夫虐待，在婚姻關係尾聲才展開的。席爾已於2019年11月辭去眾議員一職。

33歲的席爾在長達41頁的訴狀裡，將前夫賀斯列普(Kenny Heslep)，賽勒姆媒體集團(Salem Media Group)、每日郵報媒體公司(Mail Media)、部落格網站「紅州」副主編珍妮佛‧范拉爾(Jennifer Van Laar)、「真實的一邊」(The Real Side)廣播電台節目主持人梅西納(Joseph Messina)等，均列為被告。

訴狀中指出，媒體機構報導「讓人難堪的情色照片」及「曝露公職人務的私生活」的行為，並不受到美國憲法第一修正案保護。

席爾在訴狀中也表示，前夫與媒體利用裸照炒作醜聞，摧毀了她的政治生涯，迄今都讓她名譽受創。

兩周前，席爾向法院聲請對賀斯列普下達臨時禁止令(temporary restraining order)獲准。她在訴狀中指出，法院發布臨時禁止令發布後，賀斯列普對她展開更激烈的羞辱行動，隔幾天之後，每日郵報則又刊登了她的裸照，照片是過去賀斯列普為席爾拍攝的。