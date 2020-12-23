因喬州複選 普度無權參加國會認證選舉人團投票

共和黨籍喬治亞州聯邦參議員普度(David Perdue)。(美聯社)

川普總統推翻2020年大選結果的最後嘗試機會，便是趁著國會1月6日確認選舉人團投票 結果時，透過共和黨 參眾議員發起杯葛，但力挺川普的共和黨籍喬治亞州聯邦參議員 普度(David Perdue)，屆時卻因任期已滿，喪失出席資格。

普度在這次大選角逐連任，由於票數過於接近，州法規定進入第二回合投票，投票日期是1月5日。普度現任參議員任期將於1月3日屆滿，即使他在1月5日複選勝出，尚未獲得確認當選之前，並無資格參加1月6日的參眾兩院聯合議程。

負責參院議事運作與流程的參議院秘書長辦公室幕僚長巴特勒(Sydney Butler)22日對美國有線電視新聞網(CNN)證實，普度目前參議員任期將在2021年1月3日屆滿，他的喬州聯邦參議員席次接下來將暫時處於空缺狀態。

雖然普度對於贏得複選信心十足，共和黨籍喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)陣營也看好普度連任，但1月5日複選投票之後，選舉結果可能要耗時兩周才得以確認，期間喬州參議員席次將維持出缺。

美國有線電視新聞網報導，川普團隊寄望在參眾兩院聯合會議挑戰選舉人票投票結果，共和黨眾院黨團到時候將少掉普度這一票。

報導指出，普度辦公室證實，從1月3日中午時分開始到複選結果獲得認證之前的這段期間，普度都沒有打算要參加參議院的任何活動。

對於共和黨籍聯邦眾議院計畫在1月6日挑戰拜登勝利的選舉人票結果，普度到目前為止都沒有公開評論是否贊成。

遞補前任喬州聯邦參議員艾薩克森(Johnny Isakson)退休空缺的另一名共和黨籍喬州聯邦參議員凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)，1月5日也進入特別選舉複選。報導指出，特別選舉當選人宣誓就職之前，羅夫勒都將繼續保有參議員頭銜。

被問到是否接受拜登勝利的選舉人團投票結果時，羅夫勒20日接受美國有線電視新聞網訪問中說：「所有選項都在考慮中。」