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普亭簽署新法 卸任後可當上院議員、享終身豁免權

無懼川普放話不簽署紓困案 美股早盤走高

編譯易起宇／綜合外電
美股早盤走高，美國總統川普揚言可能不簽國會通過的疫情紓困案，但無損投資人信心。美聯社
美股早盤走高，美國總統川普揚言可能不簽國會通過的疫情紓困案，但無損投資人信心。美聯社

美股23日早盤走高，雖然美國總統川普揚言不簽署國會通過的新一輪紓困案，但未影響投資人信心。

道瓊工業指數23日早盤漲172點，或0.58%；標普500指數漲0.4%；那斯達克指數漲0.04%；費城半導體指數漲0.15%；台積電ADR漲0.34%。特斯拉下跌1.74%，在成為標普500指數成份股後，連續第三天走低。

川普22日痛批國會21日通過的9,000億美元疫情紓困法案「不像話」，並告誡國會議員調整法案內容，尤其是直接發放給美國民眾的金額。川普並未威脅要否決這項法案，只要求國會議員提出一項「適當法案」，否則紓困案就要等到拜登政府上台後才會實施。

金融公司Raymond James分析師Ed Mills表示：「川普要求將紓困案中的個人發放金額調高至2,000美元，提高了未來的不確定性，但我們還是認為國會這項法案會順利立法。」「若總統先生不插手，這項法案將會在明年1月3日立法生效。」

輝瑞和BioNTech 23日宣布，已和美國政府達成交易，提供給美國的新冠疫苗將增加1億劑，這將使美國政府訂購的輝瑞疫苗總數達到2億劑，並將在明年7月底前發配全美各地。

此外，美國在19日為止一周內的首次申請失業救濟金人數為80.3萬人，比市場預期的88萬人少，但11月耐久財和個人所得數據，都不如市場預期。

美國 指數 紓困

上一則

美11月個人支出與所得雙雙下滑

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