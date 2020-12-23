日經：台積電美新廠開始招募員工 要徵逾600人

台積電董事長劉德音向日經新聞表示，該公司正在為美國亞利桑納州工廠招募逾600名工程師和主管。 路透

日經新聞報導，台積電 已開始為甫獲批准的在美設廠計畫積極招募員工，將僱用超過600名工程師和主管。這回在美設廠將是台積電20年來頭一次。

台積電董事長劉德音向日經新聞表示，台積電明年開始在亞利桑納州 興建的這座新廠，初期人力有來自台積電的現有員工，也會招募新員工，將派出一支逾300人、擁有研發和製造5奈米晶片經驗的員工和主管團隊，赴美協助這座工廠順利展開營運。

5奈米晶片是目前全球最技術尖端的晶片，用在最新的iPhone 12手機和Mac電腦的處理器上。據消息人士表示，美國 已同意提供台積電足夠的工作簽證來達成招聘人力的目標。

劉德音也說，台積電還將在美國招募300名應屆畢業生和具有一至兩年經驗的年輕工程師，而這群新聘的工程師，會先送到台積電目前生產5奈米晶片的台南工廠，進行約一年的密集訓練，再讓他們進駐到亞利桑納廠。

劉德音說：「為了方便未來協調，訓練課程期間的所有溝通和訓練都將以英文進行。」

在華府的壓力下，台積電5月宣布，有意在亞利桑納州興建一座5奈米晶片工廠，並在11月於當地設立了一家實收資本35億美元的完全持有子公司。亞利桑納州鳳凰城官員也在11月稍晚批准了與台積電的發展協議，將提供2.05億美元的市政基金用於基礎設施。

台積電表示，這座亞利桑納工廠將從明年開始興建，並將從2024年開始生產，最終將創造逾1,600個直接工作機會和數以千計的間接工作機會。據台積電網站，該公司正在招募研發工程師、製程工程師、設備工程師、IT軟體工程師等職位。