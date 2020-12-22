馬斯克證實曾洽談蘋果收購特斯拉 遭庫克拒絕會談

特斯拉執行長馬斯克表示，曾接洽蘋果討論收購特斯拉的可能性。（路透）

電動車大廠特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 表示，在Model 3計畫陷入困境之際，他曾試圖聯繫蘋果 執行長庫克，希望討論蘋果公司收購特斯拉的可能性。

馬斯克22日推文回應有關路透報導蘋果目標生產電動車的消息，他表示：「在Model 3計畫最黑暗的日子裡，我接洽庫克討論蘋果收購特斯拉（當時僅為目前市值的十分之一）的可能性。他拒絕會談。」

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

這代表，馬斯克試圖把特斯拉賣給蘋果時，特斯拉當時估值約600億美元。

蘋果公司並未對上述消息立即回應。

有關特斯拉要賣給蘋果的傳言已流傳多年，但這是馬斯克首度親口證實此事。然而馬斯克22日也未確切說明他是何時接洽庫克。

特斯拉在2017年推出平價電動車款Model 3，製造情況比馬斯克預期的更艱辛，曾面臨成本高昂的生產延誤，瀕臨燒光現金，最終才在2018年克服生產和交付障礙，並且在2018年下半年寫下季度獲利成績，但隔年初又繼續面臨艱困情況。

特斯拉直到2019年第3季轉危為安，並且展開連續季度獲利，這令投資人興奮，帶動特斯拉股價飆升。