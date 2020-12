馬斯克證實曾洽談蘋果收購特斯拉 遭庫克拒絕會談

電動車大廠特斯拉 (Tesla)執行長馬斯克 表示,在Model 3計畫陷入困境之際,他曾試圖聯繫蘋果 執行長庫克,希望討論蘋果公司收購特斯拉的可能性。

馬斯克22日推文回應有關路透報導蘋果目標生產電動車的消息,他表示:「在Model 3計畫最黑暗的日子裡,我接洽庫克討論蘋果收購特斯拉(當時僅為目前市值的十分之一)的可能性。他拒絕會談。」

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting.