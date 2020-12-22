世界On Air／為唐人街未來找活路...華裔ABC獻愛護家園

「點亮中國城」活動希望重振華埠商圈。(本報資料照片)

疫情 奪走無數人命，卻沒有奪走人性中良善的一面！對紐約所有華人 商家來說，疫情期間遭受的是雙重的嚴酷打擊，除了客人不敢上門外，還有加諸於華人身上的歧視標籤。所幸有一群華裔二代，不忍見父輩們辛苦建立的家園就此沒落，挺身而出，用年輕人的新觀念、新方法，試圖為唐人街找到新生路。

在法拉盛出生長大的Marcia Hu胡淼在今年初看到華人商家的困境，決定為社區做點事，她與「獻愛華埠 Send Chinatown Love」的義工們，目前和23家店鋪合作，從3月開始，教導商家用網路來增加營收，從架網站開始，到善用IG、微信等社群媒體，為業者開闢新的商機。

「當我帶著250份免費餐食到醫院時，忍不住落淚；看到護士們也哭了，那一瞬間我決定每天提供150份免費餐食，直到附近餐廳恢復營業為止」，曼哈頓華埠46號美食店經理Patrick Mock莫志聯分享了疫情期間一段讓他難忘的故事。莫志聯的送餐行動持續了兩個月，他說，「其中所代表的意義，不只是一份熱餐盒」

在第七集的「世界On Air」節目中，主播卓賢與世界日報記者張晨，邀請到兩位特別來賓—胡淼與莫志聯，從二代移民的視角來看華埠的未來，也聊到紐約市府對華埠的漠視，以及正在推動的「點亮中國城」活動。

「世界On Air」是世界新聞網新推出的播客節目，每周推出一集，透過這個新的平台，希望讓閱聽者有新的選擇和體驗。