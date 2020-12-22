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女記者愛上採訪對象全美最痛恨黑心藥商 引發論戰

中央社紐約22日綜合外電報導
希克瑞里（Martin Shkreli，圖）2018年因詐騙投資人被判刑7年，目前正在監獄服刑。Getty Images
希克瑞里（Martin Shkreli，圖）2018年因詐騙投資人被判刑7年，目前正在監獄服刑。Getty Images

前彭博女記者史邁斯自曝愛上採訪對象前藥廠高層希克瑞里，並為他離婚。希克瑞里因哄抬愛滋藥價格，被封「全美最痛恨男人」，現因證券詐欺罪坐牢。他被捕消息正由史邁斯曝光。

法新社報導，希克瑞里（Martin Shkreli）2018年因詐騙投資人被判刑7年，目前正在監獄服刑。史邁斯（Christie Smythe）在Elle雜誌20日刊登的專訪中透露，她為了希克瑞里而離開丈夫。

數家美國媒體隨後都對這則故事發表評論，有些指責史邁斯違反新聞倫理，也有些讚賞她把自身故事說出。

希克瑞里曾是圖靈製藥公司（Turing Pharmaceuticals）執行長，他因在2015年突將愛滋病治療藥物「達拉匹林」（Daraprim）的價格調漲50倍，從每顆13.5美元漲至750美元，而惡名昭彰，並被稱為「製藥哥」（Pharma Bro）。

希克瑞里2015年12月因證券詐欺罪名被捕，現年37 歲的史邁斯正是當年搶先報導這條新聞的記者。希克瑞里的罪名與藥品漲價爭議無關。

希克瑞里在紐約布魯克林法庭出庭應訊時，史邁斯都有去旁聽。2018年宣判時，史邁斯也在場。

史邁斯在Elle的訪問中，描述她如何在探監過程中逐漸愛上希克瑞里。

史邁斯2018年離開彭博（Bloomberg News），去年與丈夫離婚。她說，希克瑞里還剩3年就服完刑期，她願意等他出獄。她也提到，他們可能會生小孩。

史邁斯20日晚間在推特發文說：「對外公開真是個解脫，無論其他人怎麼想。」

她還寫道：「要絕口不提這樣子的故事，你們不知道有多難。（這故事）如此混亂和複雜。我很高興故事說得很好。」

美元 證券 詐欺

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