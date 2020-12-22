NBC：川普助理寄發批評麥康諾電郵給眾院共和黨團　

參院多數黨領袖麥康諾(左)與總統川普。(美聯社)

根據國家廣播公司(NBC)取得電郵紀錄，川普 總統的一名白宮助理21日發信給眾院共和黨 團，信中批評參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)，並引述民調數據指稱麥康諾是在川普幫忙之下才得以連任成功。報導指出，這封電郵是川普要求助理寄發的。

兩名收到電郵的共和黨籍聯邦眾議員說，電子郵件寄信人是川普特別助理兼橢圓形辦公室事務聯絡人摩莉‧麥可(Molly A. Michael)。

根據國家廣播公司取得紀錄，電郵附檔為一份民調數據統計圖表，內容為今年5月到大選之前的肯塔基州聯邦參議員民調，爭取連任的麥康諾面臨挑戰者為民主黨候選人、退休女飛行員麥格拉斯(Amy McGrath)。

報導指出，電郵內容寫道，麥康諾面臨強大對手卻能夠連任，都是川普幫忙的關係。信中寫道：「很遺憾的，密契卻忘了這一點。他是第一個跳船的！」

信中指出，川普對共和黨有利，共和黨國會議員在2020年大選能夠連任成功，都是川普的功勞。

川普執政只剩最後一個月，根據媒體報導，川普為了挑戰大選結果嘗試最後努力，近來頻頻向共和黨國會議員施壓，要求共和黨同僚幫忙發言質疑拜登勝選。

報導指出，電郵寄發時間是川普21日與共和黨眾院黨團見面之後，這次會議內容則是國會議員應該如何「反擊」，支持川普指稱的選舉陰謀論。

選舉人團會議14日投票確認拜登勝選之後，麥康諾隔天便在發言中承認拜登當選，以「總統當選人」稱呼拜登。

麥康諾辦公室與白登22日上午並未針對國家廣播公司報導發表評論。