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79歲防疫專家佛奇公開接種疫苗 呼籲讓全美形成保護罩

記者張文馨／華盛頓報導
備受美國民眾信賴的防疫專家、全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）22日上午在國家衛生研究院挽起袖子接種莫德納 （Moderna）新冠疫苗。美聯社
備受美國民眾信賴的防疫專家、全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）22日上午在國家衛生研究院挽起袖子接種莫德納 （Moderna）新冠疫苗。美聯社

備受美國民眾信賴的防疫專家、全國過敏和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）再兩天就滿80歲，他22日上午在國家衛生研究院挽起袖子接種莫德納（Moderna）新冠疫苗

佛奇表示，公開接種疫苗對國民來說是一個象徵，「我對疫苗的安全有效極具信心，希望鼓勵每個人若有機會就去接種疫苗，讓美國能形成保護罩，終結這場大流行。」

除了佛奇，衛生部長阿查爾（Alex Azar）、國家衛生研究院所長柯林斯（Francis Collins）等公衛首長，與部分第一線醫護人員，也在同一場活動接種疫苗。

這是國家衛生研究院首批收到的疫苗，莫德納疫苗也是由莫德納藥廠和傳染病研究所一起研發，美國食品藥物管理局（FDA）上周批准緊急使用，為投入美國市場的第二種新冠疫苗。

阿查爾為疫苗掛保證說，在研製過程中沒有抄捷徑，所採行的標準和蒐集的資料完全透明，最終是由一群美國食品藥物管理局（FDA）的科學家確認可行。

直到目前，美國總統當選人拜登、美國副總統潘斯（Mike Pence）、民主黨籍的聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）與參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell），都已經接種新冠疫苗。

染疫後康復的美國總統川普尚未決定接種疫苗的時間，他22日上午在推特讚揚美國分配疫苗的工作相當成功。

疫苗 美國 佛奇

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