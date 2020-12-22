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為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

記者顏伶如／綜合報導
有6名共和黨籍聯邦參議員，包括強森(右)與史考特(左)等，對新一輪疫情經濟紓困法案投下反對票。(美聯社)
有6名共和黨籍聯邦參議員，包括強森(右)與史考特(左)等，對新一輪疫情經濟紓困法案投下反對票。(美聯社)

規模9000億元的最新一輪疫情經濟紓困法案21日晚間先在眾議院過關，參議院緊接著於深夜時分交付表決，晚間11時42分投票結果為92票對6票，共有6名共和黨籍聯邦參議員投下反對票。包括德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)在內的共和黨參議員對於這項法案的反對理由，主要在於金額過高，內容過於冗長卻沒有時間充分檢視。

克魯茲與共和黨籍肯塔基州聯邦參議員保羅(Rand Paul)、佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)、田納西州聯邦參議員瑪莎‧布萊克柏恩(Marsha Blackburn)、威斯康辛州聯邦參議員強生(Ron Johnson)、猶他州聯邦參議員李麥克(Mike Lee)。

克魯茲與李麥克均指出，立法程序有問題，法案長達數千頁，國會議員卻只有短短幾個小時可以閱讀。李麥克在推特發表短片指出，法案頁數非常可觀，光是列印就耗時甚久。

保羅在參院全院會議發言時說，某些自稱為保守派的人物，竟然很快跟民主黨社會主義派站在一起，「如果你投票支持這項金額龐大的法案，就是同流合汙」。

保羅對共和黨參院同僚喊話指出：「如果投票支持免費發錢給民眾，你就失去了靈魂，從看守國庫荷包的角度來看無疑是道德淪喪。」他說，國會議員應該以另一種方式讓美國經濟得以重新開放，刪減顯而易見的預算浪費，不要拼命為後代子孫累積大量債務。

史考特反對理由與保羅相同，認為法案金額過於龐大且不必要。保羅也提出警告，如此昂貴法案將讓納稅人承擔後果。

史考特21日在推特發文寫道，這正是的典型華府協商結果，把重要計畫跟龐大的綜合開支法案綁在一起，「拿我們兒女及孫子孫女的未來當做抵押，我沒辦法支持這項法案」。

他在聲明中表示，最新一輪紓困法案是透過聯邦舉債來實現，終將導致美國家庭接下來面臨增稅。他說，長期以來向來反對金額龐大、過於浪費的法案，而這項法案將傷害未來世代的美國人，因此不願參與其中。

瑪莎‧布萊克柏恩指出，法案當中的確有幾個具有正面影響的重點值得肯定，包括補助疫苗研發及配送、對學校及小型企業提供援助等，但整體金額實在過高。

她說，長達5539頁法案條款裡，藏有許多細節令人擔憂，包括家庭成員當中如果有非法移民，也能獲得紓困現金，因此決定投下反對票。

強生表示，樂見聯邦政府避開關門危機，經濟紓困計畫終於可以幫助有著迫切需要的民眾，但因為立法程序出現問題，因此無法支持法案。

強生發表聲明指出：「華府政治出現機能障礙，在這次立法過程中十足展現。」他表示，國會把疫情經濟紓困法案跟已經過期三個月的會計年度綜合預算開支結合在一起，紓困法案內容非常冗長，高達5593頁，「可是卻在參院第一次看到之後的區區九小時就表決通過了」。

他表示，法案內容繁瑣，國會議員可能要花上數周，甚至數月才能消畫理解，卻因時間緊迫必須倉促通過，「我無法支持這種功能失當的狀況，所以我投下反對票」。

參議員 紓困 共和黨

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