美國會通過「台灣保證法」助台發展不對稱戰力

美國國會21日通過規模2.3兆美元的2021會計年度聯邦政府撥款法案，其中包含「台灣保證法」。(美聯社)

美國 國會21日通過規模2.3兆美元的2021會計年度聯邦政府撥款法案，其中包含9000億美元的新冠紓困案，法案中還包含「台灣 保證法」。這項法案已送往白宮，交由美國總統川普簽署實施。

台灣保證法中，國會意見認為，台灣是美國自由開放印太戰略的重要部分，美國應常態對台軍售，以協助其加強自我防衛能力，尤其應協助台灣發展及整合不對稱戰力，包括水面下作戰及防空戰力。

台灣保證法也規定，美國政策是支持台灣有意義參與聯合國 、世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織及其他適當的國際組織；並支持台灣以會員身分參與聯合國糧農組織、聯合國教科文組織及其他非以國家為必要參與條件的國際組織。

此外，法案生效後180天內，國務卿應檢視「對台交往準則」等文件，重新頒發行政部門遵行的準則，並說明「台灣旅行法」執行情形與改變。

國務院有份不公開的備忘錄「對台交往準則」，為美台交流設立規則與限制。美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組首席議員游賀曾撰文指出，他得知國務院2015年發布的更新版對台交往準則，禁止美國政府官網或網路帳號展示台灣的主權象徵，限制美國對台支持。

24位眾議員今年曾聯名致函，呼籲美國國務卿龐培歐檢討並更新前朝政府所制定不必要的限制性準則。