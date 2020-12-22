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英國變種病毒危機升高 傳美將要求旅客附陰性證明

中央社華盛頓/芝加哥21日綜合外電報導
航空公司人員和官員透露，美國政府考慮要求所有從英國來的旅客，必須附上登機前72小時內篩檢呈陰性反應的證明，才能入境美國。(美聯社)
航空公司人員和官員透露，美國政府考慮要求所有從英國來的旅客，必須附上登機前72小時內篩檢呈陰性反應的證明，才能入境美國。(美聯社)

航空公司人員和官員透露，美國政府考慮要求所有從英國來的旅客，必須附上登機前72小時內篩檢呈陰性反應的證明，才能入境美國。

路透社報導，英國出現傳播力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變種病毒，目前已有數十個國家或地區對英國關閉邊境。在今天針對此事開會後，白宮2019冠狀病毒疾病工作小組也討論了要求旅客在搭機前先做檢測的問題。

航空公司和美國官員表示，要求自英國入境的旅客得先做篩檢，獲得白宮新型冠狀病毒工作小組的支持。他們表示，白宮方面還未針對此事做出最後決定。

稍早，經營倫敦飛往紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）航班的航空公司，同意美國紐約州州長葛謨（Andrew Cuomo）提出的要求，將只准許篩檢呈陰性反應的乘客搭機。

英國航空（British Airways）、達美航空（Delta Air Lines）和維珍航空（Virgin Atlantic）3家航空公司表示，本周起他們將對那些航線的乘客進行篩檢。

經營跨大西洋航線的主要航空公司，在疫情大流行期間都已大幅削減航班，並對飛航美國和歐洲城市間的機師實施2019冠狀病毒疾病檢測，以利建立安全「旅行通道」，並協助減少隔離和政府的限制措施。

美國公民若曾在兩周內入境英國、愛爾蘭、巴西和歐洲其他26個所謂申根區（Schengen）國家，即不得入境美國。新型冠狀病毒工作小組上個月建議白宮取消這項禁令。

部分航空公司希望新增篩檢要求，可以有助終止這項禁入美國的限制。

美國疾病管制暨預防中心（U.S. Centers for Disease Control and Prevention，CDC）11月21日發布新的建議，呼籲在搭乘國際航班的前、後都要進行篩檢。

美國CDC上個月建議國際航線旅客，在搭機前1到3天先進行檢測，以降低在旅途中散布F病毒的可能，而且在旅行結束後3到5天內需再次採檢，並待在家中7天。

美國公民 英國 篩檢

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