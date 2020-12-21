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還不認輸！團隊律師再勸川普查封搖擺州投票機

編譯郭宣含／綜合21日電
川普團隊律師席妮．鮑威爾繼18日與川普幕僚會晤後，20日晚間又回到白宮，據報她力勸川普總統發布行政命令查封搖擺州投票機。(歐新社)
川普團隊律師席妮．鮑威爾繼18日與川普幕僚會晤後，20日晚間又回到白宮，據報她力勸川普總統發布行政命令查封搖擺州投票機。(歐新社)

消息人士透露，川普團隊律師席妮．鮑威爾(Sidney Powell)繼18日與川普幕僚會晤後，20日晚間又回到白宮，據報她與前國安顧問佛林(Michael Flynn)力勸川普總統發布行政命令查封搖擺州投票機。

鮑威爾在今年選舉期間因大肆散播陰謀論而遭踢出川普競選團隊，但她仍持續支持川普；有線電視新聞網(CNN)報導，鮑威爾20日晚間進入白宮，並在9時前離開白宮，不過鮑威爾否認與川普會晤，遭記者追問後反駁：「這不干你的事。」

CNN報導，鮑威爾21日與川普律師朱利安尼(Rudy Giuliani)又一起回到白宮。

雖然川普競選團隊一度疏遠鮑威爾，但根據多名消息人士，川普一再要求其他人跟鮑威爾一樣努力而且有類似發言，但鮑威爾言論多為不實指控且充斥不少陰謀論。

川普不願承認敗選，持續提出選舉舞弊等不實指控；鮑威爾與佛林建議川普總統發布行政命令查封搖擺州投票機。

鮑威爾與川普18日會晤後，川普競選團隊幕僚19日收到法律團隊的備忘錄，其中指示他們保留所有關於Dominion投票系統公司的文件，因Dominion上周致信要求鮑威爾公開收回指控該公司的不實言論。

Dominion律師克萊爾(Thomas Clare)在信中表示，鮑威爾有權發表言論，但無權決定事實真相；他表示由於鮑威爾發言，Dominion名譽受損，員工面臨騷擾和死亡威脅。

佛林曾公開呼籲川普宣布戒嚴，在川普敗選的部分州重新舉行選舉，不過政治界的法律專家表示，此舉顯然違憲，而且很快會遭法院駁回。

白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)和白宮律師西波隆(Pat Cipollone)等川普幕僚紛紛警告，希望川普別採取這類極端措施，並公開施壓鮑威爾和佛林。

紐約每日新聞(NY Daily News)報導，即便選舉人團已投票給拜登，川普似乎仍決意繼續困獸之鬥，意圖扭轉選舉結果；川普積極呼籲議員在明年1月6日反對選舉人團的表決，但此舉似乎註定失敗。

川普 白宮 投票

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