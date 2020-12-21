新冠拉高死亡率！美今年死亡恐達320萬 將成最致命一年

受到新冠肺炎疫情的影響，今年將成為美國有史以來最致命的一年，專家預測今年的死亡人數將達到320萬人。圖為一名男子摸著父親的棺木悲痛落淚。(美聯社)

受到新冠肺炎疫情 的影響，今年國內死亡人數節節攀升，首度瀕臨300萬大關，將成為有史以來最致命的一年；雖然最終的年度死亡率統計尚未公布，但專家預測今年的死亡人數將達到320萬人，或至少比去年增加40萬人。

儘管全國死亡率近幾年都呈現年年上升的趨勢，但今年死亡率預測將增加約15%，待年底完成統計恐怕還會更高；同時，這項數據也是自1918年的一次大戰及流感疫情爆發以來，成長幅度最大的一年，當年死亡率比1917年多出46%。

根據聯邦疾病防治中心(CDC )最新公布的報告，去年心臟疾病和癌症相關的死亡人數有減少的趨勢，使整體死亡率下降，預期壽命也連續兩年都維持成長。

CDC報告顯示，2019年的標準年齡死亡率甚至下降一年，預期壽命則上升約6周、來到78.8年，就連CDC死亡率統計處主任安德森(Robert Anderson)也說：「隨著情勢的演變，2019年死亡率的表現還算不錯。」

然而，今年新冠肺炎已奪走全美至少31萬8000人的性命，而且人數還在持續增加，預期壽命勢必大幅下滑；安德森推估，今年的預期壽命將減少整整三年。

即使新冠肺炎造成直接或間接死亡人數的劇烈上升，但其他死亡因素的比率也呈現上升趨勢；安德森表示，除了年初可能有部分因新冠病毒導致的肺炎死亡，心臟及循環系統的相關疾病、糖尿病和失智症也都是今年死亡率上升的主因；但安德森強調，新冠病毒也可能削弱原本罹患慢性疾病患者的抵抗力，或是醫療資源不足，導致他們日漸衰弱和死亡。

除此之外，疫情初期的車禍死亡率有明顯降低的現象，這和封城防疫措施脫不了關係；而去年的自殺率和2018年相比雖然減少許多，但今年似乎沒有那麼樂觀；至於藥物和毒品濫用的死亡率則是更加惡化。