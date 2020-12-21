103家企業與中俄軍方有關聯 美限制出口特定產品

美國商務部將100多家中國和俄羅斯公司列入一份清單，此舉將大幅限制美國企業對這些公司出口特定的產品與技術。圖為美國商務部長羅斯。（美聯社）

美國商務部 將100多家中國 和俄羅斯公司，列入一份與中、俄軍方有關聯的公司名單。此舉將大幅限制美國企業對這些公司出口特定的產品與技術。

美國商務部21日發表聲明說，這份清單列出58家中國公司和45家俄羅斯公司，任何尋求向這些公司出售最終可能用於軍事用途物品的企業，都必須取得許可。

清單中最知名的企業，包括中國航空工業集團的七家附屬公司，以及俄羅斯對外情報局（SVR），SVR涉及美國聯邦機構、企業近期遭遇到的網路攻擊。

遭美國政府列入這份清單的中企多數與航太公司有關，而美國奇異集團（GE）與工業大廠霍尼韋爾（Honeywell）與中航工業有合資公司。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中表示，這項行動建立一套新程序，「協助出口業者篩選他們的客戶，以判斷是否有軍事端的用戶」。

儘管美國目前正在總統交接時期，但美中關係持續惡化，美國現任總統川普針對香港、新疆和5G技術出口等一連串問題，加強對中國採取行動，包括對美國認定為中國軍方擁有或控制的公司加強審查。今年稍早，美國政府已列出31家與中國軍方有關聯的中企，包括華為、海康威視與一些國營企業。