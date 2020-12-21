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世衛：英國變種病毒可控制

聖誕節將至 消費者重返實體店面

記者張大仁／綜合報導

比起「黑色星期五」的破盤商品，今年購物者寧可延後採購，直接到店內搜括聖誕節禮品。

在聖誕節前的最後一個星期六，也就是零售業俗稱的「超級星期六」，出現在商店裡的購物者數量雖比一年前略有下降。但是降幅沒有感恩節後的黑色星期五那麼大。

事實上，由於本周初的美東大風雪開始融雪，東北地區購物者很難在星期六在購物中心找到停車位。加上商店外因客流量限制而形成排隊長龍，部分貨架上的桌遊和玩具售罄，這些跡象顯示，即使夏季開始的復甦步履蹣跚，新冠病例數量激增，但零售商熟悉的假期場面可能略見回歸。

向零售商提供相機、軟體和分析工具的RetailNext表示，超級星期六的購物者數量與2019年相比下降40.9%。相較之下，今年黑色星期五的客流量比去年減少了48%。

黑色星期五通常是一年中最繁忙的購物日，其次是超級星期六。今年，由於新冠疫情，感恩節周末的許多零售商感受不到有太多人爭搶平板電視和廚房電器。相反地，假日季節比以往更早開始，從沃爾瑪到科爾等零售商都提早在10月就推出折扣吸引消費者，分散了消費者支出。

更多購物也轉到網路上，但是想在聖誕節前拿到包裹的時間越來越不易。根據Adobe Analytics的數據，超級星期六電商銷售額達到16億元，同比成長29.8%。因為更多購物者在零售商的網站訂購商品並選擇路邊取貨。一些零售商，像是J.C. Penney和Barnes & Noble更為使用此選項的購物者提供激勵。

全國零售聯合會(NRF)的調查顯示，在超級星期六之前，有54%的消費者表示還沒有完成假日購物，打算在聖誕節前的最後一周進行購物。

零售商 聖誕節 黑色星期五

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