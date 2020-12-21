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淡化疫情的共和黨議員搶先施打疫苗 網友罵翻天

記者顏伶如／綜合報導
共和黨愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst，圖)，戴著豹紋口罩接受疫苗施打的照片曝光後，不少推特網友紛紛回應「虛偽」。美聯社
共和黨愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst，圖)，戴著豹紋口罩接受疫苗施打的照片曝光後，不少推特網友紛紛回應「虛偽」。美聯社

對於新冠疫情長期淡化處理甚至嗤之以鼻的共和黨籍國會議員，近日紛紛搶先施打疫苗，引起網友罵聲不斷。曾經聲稱「醫生為染疫死亡人數灌水，以便多賺一點錢」的共和黨愛阿華州聯邦參議員瓊妮·恩斯特(Joni Ernst)，戴著豹紋口罩接受疫苗施打的照片曝光後，不少推特網友紛紛回應「虛偽」。

今年9月初，向來以「假新聞」看待疫情的恩斯特聲稱「醫生為染疫死亡人數灌水，以便多賺一點錢」，立即引發醫護人員反彈，輿論軒然大波。

戴著豹紋口罩、身穿藍綠色無袖上衣的恩斯特接受疫苗施打的照片曝光後，21日在推特引來罵聲一遍，

紐約時報調查報導記者出身的暢銷書作家埃肯沃德(Kurt Eichenwald)指出，像恩斯特一樣的人不斷散布謠言，導致醫院被染疫患者擠滿，停屍間也被塞滿，而恩斯特等人散布不實消息所造成的傷害，醫護人員到現在都冒著個人生命危險而努力對抗疫情。

共和黨佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)19日在推特分享戴著白色口罩接受疫苗施打的照片，同樣引起網友冷嘲熱諷。魯比歐日前參加一場大型挺川活動，在會場上並沒戴口罩。

柯林頓任內勞工部長賴克(Robert Reich)在推特發表聲明寫道：「魯比歐竟然在第一批接受疫苗施打行列，這當中頗有問題，魯比歐一直淡化處理疫苗，還譏笑帶口罩的民眾。」

歐巴馬任內住房部副助理部長費德曼(Brandon Friedman)指出：「很高興看到對疫情根本毫無因應的共和黨員，一個個排隊施打疫苗，順序是在老師、護士以及其他第一線工作人員的前面。」

疫苗 疫情 共和黨

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