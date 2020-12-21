輝瑞董事：新冠疫苗每兩、三年追加施打即可

FDA前局長、輝瑞董事高特里布(Scott Gottlieb)21日說，民眾施打新冠疫苗之後，並不需要每一季都更新疫苗，只須每隔兩、三年追加施打即可。(美聯社)

美國 食品及藥物管理局(FDA)前任局長、輝瑞藥廠(Pfizer)董事高特里布(Scott Gottlieb)21日說，由於新冠病毒表面蛋白(surface proteins)會隨著時間出現演變，讓抗體無法辨識，但民眾施打新冠疫苗 之後，並不需要每一季都更新疫苗，只須每隔兩、三年追加施打即可。

高特里布接受CNBC新聞頻道訪問時說，目前研發成功的新冠疫苗以及已經產生抗體，將有助於保護正在英國 肆虐的變種新型冠狀病毒，但由於病毒將不斷演變，因此還是需要密切監測病毒變化。

他說：「大概半年或八個月前我就說過，新冠疫苗只要每隔兩年、三年追加施打即可，這個狀況到目前並未改變。」

他指出，疫苗並不需要每一季都更新，「但如果在技術方面變得非常容易，或許也可以考慮這麼做，到時候可以看看哪一種病毒菌株正在流行，定期在疫苗方面做出相對因應」。

英國首相強生(Boris Johnson)提出警告，變種新冠病毒比原本的新冠病毒傳染力高出70%。

高特里布表示，雖然變種新冠病毒可能更容易傳染，但表面蛋白並沒有突變跡象，變種新冠病毒不會因此躲開新冠疫苗或已經產生抗體的防禦。

但高特里布也說，可能出現的一種狀況是，新冠病毒表面蛋白將會突變，而且突變結果是目前抗體無法偵測的，「到時候我們就必須更新疫苗」。

他指出，疫苗當中使用了全部的病毒棘蛋白(Spike Protein)，可以具有多株化反應(polyclonal response)效果，最後將證明是有益處的。

他說：「我們正在針對病毒棘蛋白的不同部分產生抗體，就算其中某個部分的蛋白出現突變，導致某些抗體無法辨識，其他部份的蛋白則還是有抗體可以對付。」