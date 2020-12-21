衛生部官員：變種病毒9月就發現 是否更致命仍無證據

衛生部助理部長吉羅爾21日表示，變種新冠病毒今年9月就已發現，是否比原本新型冠狀病毒致命性更高，目前仍無證據。(美聯社資料照)

衛生部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)21日早晨接受美國 有線電視新聞網(CNN)專訪時說，變種新冠病毒今年9月就已發現，是否比原本新型冠狀病毒致命性更高，目前則仍無證據。

影片來源：YouTube CNN頻道

吉羅爾說，20日晚間曾針對變種新冠病毒與美國疾病管制暨預防中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)及疾管中心專家有過深入討論，目前美國衛生主管機關掌握的訊息是，變種新冠病毒在9月就已發現，並不是上周突然出現，現在受到高度關注的原因，則是變種新冠病毒在英國 成為染疫主因。

他表示，以英國實例來看，由於變種新冠病毒成為染疫主因，可能較原本新冠病毒感染力更強，「這一點可能是真的，雖然還沒獲得科學證實，但可能是真的」。

吉羅爾指出，但有幾個論點到目前為止仍無證據，沒有佐證基礎值得相信。

他說，變種新冠病毒並沒有比原本的新冠病毒致命性更高或更危險，這方面到目前為止沒有證據，因此說詞不值得採信。

至於獲得緊急授權使用的兩款新冠疫苗 ，是否不足以對變種新冠病毒提出保護，吉羅爾表示，並沒有證據足以證實，變種新冠病毒可以躲過目前研發成功的疫苗。

他分析，新冠疫苗的研發設計是針對病毒內棘蛋白(Spike Protein)的不同部分，讓人體產生抗體，並不是只限於單一種病毒棘蛋白而已，「對於這一點，我們感到非常有信心」。

但他表示，衛生主管機關及專家團隊目前仍在繼續努力，希望對變種新冠病毒能有更全面的了解。