影／夏威夷幾勞亞火山噴發 火山灰恐大量排入大氣層

位於夏威夷大島的幾勞亞火山20日晚間噴發。美聯社

位於夏威夷 大島的幾勞亞火山昨天晚間噴發，美國 地質調查所（USGS）警告，火山灰可能「大量排放」至大氣層。

美國地質調查所表示，當地晚間9時30分後不久，「幾勞亞火山（Kilauea）峰頂的火山口開始噴發」。

夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）拍攝的畫面顯示，陣陣紅色煙塵竄入夜空中。

Video from W rim of the caldera just before midnight. As of December 21 at 1:30 a.m. HST, the growing lava lake has almost reached the level of the lowest down-dropped block that formed during the 2018 collapse events. Over the past 2 hours, the lake has risen by ~10 m (32 ft). pic.twitter.com/Qbx1d6hbq4 — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) December 21, 2020

USGS警告，可能有「火山灰大量排放至大氣層中」，並調升航空警戒等級由橙色至紅色，建議機師避開幾勞亞火山周邊空域。

USGS又說，在火山噴發後沒多久，附近發生規模4.4的淺層地震。

夏威夷知名觀光 景點幾勞亞火山是全球最活躍的火山之一，自上世紀1950年代起經常噴發。

2014年，自幾勞亞火山流出的紅色熱熔岩造成一戶民宅起火，並危及夏威夷大島（Big Island）東端的整個帕霍阿鎮（Pahoa），當時曾發布緊急狀態。