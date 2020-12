影／夏威夷幾勞亞火山噴發 火山灰恐大量排入大氣層

位於夏威夷 大島的幾勞亞火山昨天晚間噴發,美國 地質調查所(USGS)警告,火山灰可能「大量排放」至大氣層。

美國地質調查所表示,當地晚間9時30分後不久,「幾勞亞火山(Kilauea)峰頂的火山口開始噴發」。

夏威夷火山國家公園(Hawaii Volcanoes National Park)拍攝的畫面顯示,陣陣紅色煙塵竄入夜空中。

Video from W rim of the caldera just before midnight. As of December 21 at 1:30 a.m. HST, the growing lava lake has almost reached the level of the lowest down-dropped block that formed during the 2018 collapse events. Over the past 2 hours, the lake has risen by ~10 m (32 ft). pic.twitter.com/Qbx1d6hbq4