我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

米努勤：美國人下周就能領到600元

新毒株將讓疫苗失效？專家曝「疫苗仍有效」關鍵原因

影／夏威夷幾勞亞火山噴發 火山灰恐大量排入大氣層

中央社檀香山21日綜合外電報導
位於夏威夷大島的幾勞亞火山20日晚間噴發。美聯社
位於夏威夷大島的幾勞亞火山20日晚間噴發。美聯社

位於夏威夷大島的幾勞亞火山昨天晚間噴發，美國地質調查所（USGS）警告，火山灰可能「大量排放」至大氣層。

美國地質調查所表示，當地晚間9時30分後不久，「幾勞亞火山（Kilauea）峰頂的火山口開始噴發」。

夏威夷火山國家公園（Hawaii Volcanoes National Park）拍攝的畫面顯示，陣陣紅色煙塵竄入夜空中。

USGS警告，可能有「火山灰大量排放至大氣層中」，並調升航空警戒等級由橙色至紅色，建議機師避開幾勞亞火山周邊空域。

USGS又說，在火山噴發後沒多久，附近發生規模4.4的淺層地震。

夏威夷知名觀光景點幾勞亞火山是全球最活躍的火山之一，自上世紀1950年代起經常噴發。

2014年，自幾勞亞火山流出的紅色熱熔岩造成一戶民宅起火，並危及夏威夷大島（Big Island）東端的整個帕霍阿鎮（Pahoa），當時曾發布緊急狀態。

夏威夷 美國 觀光

上一則

新紓困案來遲 美經濟僅能止血

下一則

衛生部官員：變種病毒9月就發現 是否更致命仍無證據

延伸閱讀

耗能、降速 嫦娥5號大氣層「打水漂」 帶著月壤返家

耗能、降速 嫦娥5號大氣層「打水漂」 帶著月壤返家
中國「嫦娥五號」攜帶月壤 成功返回地球

中國「嫦娥五號」攜帶月壤 成功返回地球

大自然的藝術 日本北海道湖水現「冰凍泡泡」奇景

大自然的藝術 日本北海道湖水現「冰凍泡泡」奇景
太空史上第一個小行星地下樣本 日本成功採集帶回地球

太空史上第一個小行星地下樣本 日本成功採集帶回地球

熱門新聞

華裔創業家謝家華生前予人陽光形象，未料在人生晚期為毒癮所苦。(路透)

謝家華前女友 臉書憶舊情 系列合照曝人生變化

2020-12-14 23:13
美國聯合航空591航班14日從佛州奧蘭多飛往加州洛杉磯時，途中因緊急醫療狀況臨時改降路易斯安納州的紐奧良，救護人員隨後上機搶救一名男子，事後傳出此人是新冠肺炎確診患者。畫面翻攝：ABC7

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

2020-12-19 05:52
9歲的萊恩是今年收入最高的Youtuber。(取自萊恩Instagram)

年賺3000萬！德州9歲男童 連3年奪最高收入YouTuber

2020-12-18 19:41
世界首富貝佐斯(左)的前妻斯科特(右)，在一度成為全球女首富後持續進行捐款。(路透)

貝佐斯前妻捐42億元賑災 離婚後已捐掉60億

2020-12-15 21:23
美國總統川普。（路透）

美高官新冠疫苗接種計畫突喊卡 原因尚不明

2020-12-14 09:57
中使館19日發布針對赴中旅客的核酸、血清抗體檢測新要求。圖為芝加哥歐海爾機場。(美聯社)

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

2020-12-19 13:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…

吉林女總裁「借精生子」生5國混血女兒 近況曝光…
國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決

國會敲定紓困協議！規模9000億美元 周一表決
解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？

解析／9000億美元紓困案 帶給民眾哪些聖誕大禮？
888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬

888萬定存、房產證、金元寶 浙325斤富家女嫁妝3250萬
田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻