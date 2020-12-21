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中駐美大使崔天凱悼念傅高義：他是中國人民老朋友

記者羅印冲／綜合報導
哈佛大學教授傅高義。（取材自環球網）
哈佛大學教授傅高義。（取材自環球網）

當地時間12月20日深夜，中國駐美大使崔天凱發布數條推特，就美國知名中國研究學者傅高義（Erza Vogel）的去世表示哀悼。

據澎湃新聞報導，崔天凱在推特上說：「知道傅高義去世的消息，我很難過。他是一名傑出的中國研究學者，也是中國人民的老朋友。他一生致力於增進中美兩國人民之間的相互了解，對中美人民友誼和中美關係做出了重大貢獻。他對中國的智慧和見解不僅對學術界有著不可估量的價值，對整個世界來說也是如此。」

崔特凱還在推特上說：「我認識傅高義教授很長時間了，從他那裡學到了很多。我相信他的思想和投入將始終影響我們。我對傅高義教授的家人表示最深切的哀悼。」

傅高義12月20日在麻薩諸塞州劍橋奧本山醫院去世，享壽90歲。

哈佛大學日美關係項目負責人克里斯蒂娜·戴維斯（Christina Davis）證實傅高義了去世的消息。戴維斯稱，傅高義在接受外科手術後恢復不佳，不幸離世。

傅高義關於日本的研究享有盛名，他也被認為是一名對中國頗有研究的學者。根據資料，傅高義1930年出生，哈佛大學教授，曾任哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。1993-1995年，他曾在美國國家情報委員會擔任負責東亞事務情報官。傅高義精通中文和日語，被認為是美國唯一對中日兩國事務都精通的學者。

除《鄧小平時代》外， 傅高義的其他著作包括《日本的新中產階級》、《日本第一》等。

中國 美國 哈佛大學

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