田州護士打完疫苗「突倒地昏迷」 畫面曝光醫生嚇傻

美國田納西州一名女護士近日接種完疫苗，卻在接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。（影片截圖）

美國 上周通過由輝瑞藥廠與德國BioNTech研發的新冠疫苗 緊急使用授權，並於14日開始接種，不過各地也陸續傳出接種後出現不良副作用的案例，田納西州 （Tennessee）就有一名女護士近日接種完、接受直播專訪時突然昏倒，嚇壞在場人士以及觀看直播畫面的民眾。

這名護士名叫多佛（Tiffany Dover），是田納西州當地查塔努加紀念醫院（CHIMemorial Hospital）前五名接種新冠疫苗的醫護人員，她接種後接受電視專訪，並鼓勵民眾施打疫苗，沒想到過程中她的聲音愈來愈微弱，甚至突然低著頭陷入沉默，只見她用左手搓揉太陽穴，對著鏡頭道歉表示感到頭暈，接著竟直接暈倒在地，醫生當下見狀，及時接住多佛。

據報導，多佛接受訪問和施打疫苗時間隔僅17分鐘，她昏倒的影片隨後在網路上瘋傳，引起恐慌，有部分網友就表示絕對不會去施打疫苗，認為危險性很高。

不過多佛回應，她原先就感覺到疼痛，她受訪時表示，「暈眩感突然襲來，我可以感覺到它（疼痛）來襲，我有點迷失方向，這很常發生在我身上，但我現在感覺好多了，手臂的疼痛感也沒了」。

這起事件發生後，查塔努加紀念醫院回應指多佛暈倒的原因和疫苗無關，據院內重症醫學科主任塔克（Dr. Jesse Tucker）表示，一般民眾在施打疫苗後經常會發生類似的狀況。

根據美國疾管局（CDC）19日公布的疫苗接種方針，建議對疫苗成份會出現過敏反應的民眾不要接種。