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哈佛著名中國專家傅高義去世 享耆壽90歲

編譯蔡佩芳、羅印冲、陳韻涵／綜合20日電
美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）。（取材自澎湃新聞）
美國知名學者傅高義（Ezra Vogel）。（取材自澎湃新聞）

日本媒體「朝日新聞」報導，美國著名漢學家、哈佛大學費正清東亞中心前主任傅高義（Ezra Feivel Vogel）於當地時間20日在麻州劍橋的一家醫院過世，享耆壽90歲。報導指出，傅高義在接受手術後狀況惡化猝逝。

報導指出，傅高義直到日前身體狀況仍佳。11月，他還曾參加了一場線上座談會，討論東亞國家對美國總統大選的反應。當時他對日本狀況做出評論，日本與美國保持著牢固的安保關係，同時努力尋找與中國合作的途徑。扮演比過去都重要的領導角色，同時，也對日韓關係的惡化表示關切。

傅高義也曾在今年夏季美中關係劍拔弩張之際，與100名學者、外交官、商人及軍事領袖共同簽署公開信，稱「中國不是敵人」，呼籲川普總統重新檢視對中政策。

澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，他收到了哈佛大學日美關係項目負責人克里斯蒂娜‧戴維斯（Christina Davis）發來的郵件，得知傅高義去世的消息。

戴維斯也對「朝日新聞」證實傅高義了去世的消息。戴維斯稱，傅高義在接受外科手術後恢復不佳，於劍橋奧本山醫院離世。

美國智庫昆西國家事務研究所東亞項目主任史文（Michael D. Swaine）也在社交媒體推特上發布了傅高義的死訊。

「朝日新聞」指出，傅高義關於日本的研究在日本享有盛名。他也被認為是一名對中國頗有研究的學者。

根據資料，傅高義1930年出生，1958年取得哈佛博士學位。他是哈佛大學教授，曾任哈佛大學東亞研究中心主任、費正清中國研究中心主任等職。1993年至1995年，他曾在美國國家情報委員會擔任負責東亞事務的情報官。

傅高義精通中文和日語，被認為是美國唯一一位對中日兩國事務都精通的學者。著有《鄧小平時代》等書。傅高義的著作包括《日本的新中產階級》、《日本第一》、《鄧小平時代》等。

日本 美國 哈佛大學

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