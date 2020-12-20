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「我要狗肉餐！」疫情歧視未平 中餐館不堪其擾

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「我要狗肉餐！」疫情歧視未平 中餐館不堪其擾

編譯林梅婕／綜合20日電
因為新冠疫情，許多在美國的華人、中餐館遭到歧視對待。(美聯社)
因為新冠疫情，許多在美國的華人、中餐館遭到歧視對待。(美聯社)

今年新冠肺炎爆發掀全球恐慌，由於新冠病毒最初被人發現從中國武漢的海鮮市場開始傳開，關於中國人飲食的謠言在美國開始甚囂塵上，加上川普總統口中喋喋不休的「中國病毒」，導致在美國的華人受到各種歧視，民眾對亞洲食物甚至開始反感。

以反種族歧視內容為主的雜誌「捍衛中國食譜」(Chinese Protest Recipes)創辦人克拉倫斯‧關(Clarence Kwan，音譯)說：「說我們吃狗、蝙蝠還是老鼠，這些歧視又老套的傳聞一直都在；但這次的疫情更顯示，對中國人歧視的改善真的非常少。」

「反仇恨亞裔」(Stop AAPI Hate)」網站8月釋出一份報告顯示，自該網站於3月創立以來已收到逾2500件仇恨和歧視攻擊；在經過分析後，這些主要的攻擊來自國內47州的民眾，其中高達46%來自加州，14%來自紐約。

此外，亞裔中小企業也在疫情期間受創慘重；根據全國經濟研究所(National Bureau of Economic Research)報告，自2月至4月期間全國中小企業的商業活動下降22%，但亞裔中小企業下降幅度高達26%。

克拉倫斯‧關更表示：「餐廳都被破壞，對亞裔企業的仇恨威脅逐漸加深，好像疫情還不夠嚴重似的」。

洛杉磯知名的四川菜館「怡園飯店」(Yang Chow)經營人班尼‧余(Benny Yun，音譯)說，他們幾乎每天都會接到有人刻意用亞洲腔調詢問他們是否提供狗肉或貓肉餐點的惡作劇電話，班尼‧余表示：「最糟糕的是，當他們聽到你說的英文跟他們一樣時，他們就隨便點一些東西然後不來取餐，浪費我們的時間和金錢。」

然而，也有民眾致力於改善這些對亞裔充滿敵意的刻版印象；實境節目「廚神當道專業版」(MasterChef: The Professionals)的參賽者菲莉‧馬丁(Philli Armitage-Mattin)就在社群網站上以「骯髒食物精緻化」(Dirty Food Refined)為主題進行宣傳，並使用「美麗的骯髒食物」(#prettydirtyfood)作為標籤，試圖抹去對亞洲「骯髒食物」的歧視。

種族歧視 亞裔 中國

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