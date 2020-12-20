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科技業明星紛出走矽谷 政治與生活環境逼走人

中央社舊金山20日綜合外電報導
數名美國科技業明星陸續搬離矽谷，除了因新冠肺炎疫情促使遠端工作盛行，再加上政治氣氛極端對立等因素，造成這個科技業重鎮的光彩變得黯淡。甲骨文宣布將把總部自加州矽谷移到德州奧斯汀。(美聯社)
數名美國科技業明星陸續搬離矽谷，除了因新冠肺炎疫情促使遠端工作盛行，再加上政治氣氛極端對立等因素，造成這個科技業重鎮的光彩變得黯淡。甲骨文宣布將把總部自加州矽谷移到德州奧斯汀。(美聯社)

近來包括特斯拉執行長馬斯克等數名美國科技業明星陸續搬離矽谷，除了因新冠肺炎疫情促使遠端工作盛行，再加上政治氣氛極端對立等因素，造成這個科技業重鎮的光彩變得黯淡。

法新社報導，早在2019冠狀病毒疾病（Covid-19，新冠肺炎）疫情影響位在北加州的科技業人才追夢地矽谷之前，當地惡夢般的交通和高昂的生活成本已令人卻步。此外乾旱和猖獗的野火也打擊矽谷吸引力。

目前已率先出走的科技業明星，有電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison），以及數據分析公司帕蘭泰爾（Palantir）的共同創辦人提爾（Peter Thiel）和執行長卡普（Alex Karp）。

一些企業也已打包家當，準備把總部搬出矽谷，例如將轉往德州的甲骨文和慧與（Hewlett Packard Enterprise）。

其中1977年創立於矽谷的甲骨文本月表示，「為追求成長及提供員工更有彈性的工作地點和方式」，因此將總部搬離。

從矽谷老牌企業惠普（Hewlett-Packard）分家成立的慧與則說，之所以將總部搬至休士頓，是因為客戶「在這個不尋常時期正進行數位轉型」。

在加州生長、6年前搬到俄勒岡州（Oregon）的科技業獨立分析師恩德勒（Rob Enderle）指出：「加州總是存在一種風險，也就是某天會有夠多人說，這裡已不適合人居住，沒理由在這裡做生意。」

一些稅率和生活成本更低的州正在吸引科技企業前往，業者也可商談有哪些進駐獎勵。

目前擔任甲骨文科技長的艾里森通知員工，他正搬往自己8年前買下的夏威夷拉奈島（Lanai），將從那裡視訊工作。

受到疫情影響，越來越多科技公司允許員工遠端工作，使得矽谷有名的校園式企業總部需求性越來越低。例如推特便曾表示，可能會無限期允許員工遠端工作。

馬斯克證實自己已離開加州前往德州。他今年稍早因不顧加州防疫封鎖令，任自家工廠繼續運作，而與當局發生激烈口角。

像Brex、Dropbox和Splunk等網路公司，都是在矽谷生根成長，但各自執行長都已離開舊金山地區。另外像帕蘭泰爾雖在矽谷創立，也已將總部搬到科羅拉多州的丹佛（Denver）。

帕蘭泰爾另位共同創辦人朗斯德爾（Joe Lonsdale）則將他的創投公司從舊金山搬到德州奧斯汀，理由和稅率及政治意識形態有關。

他11月在推特寫道：「奧斯汀對多元意識形態的包容遠勝舊金山。一個地方如果有很棒的左派嬉皮帶來絕佳的文化、音樂和食物等，通常是不錯的主意…只要不是全由他們治理這個州。」

矽谷 加州 甲骨文

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