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美國形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

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美國形象崩壞 華郵看好拜登能翻轉

編譯李京倫／報導
川普任內美國形象大壞，華郵看好拜登上台後能扭轉。（美聯社）
川普任內美國形象大壞，華郵看好拜登上台後能扭轉。（美聯社）

華盛頓郵報報導，川普總統在任內蔑視歐洲盟友，使美國形象大壞，許多國家懷疑美國是否還有能力和意願領導世界，總統當選人拜登上台後，應能扭轉國家形象，因為他料將修補與歐洲盟友的關係，並努力與這些國家協調一致應對中國

蓋洛普每年調查各國民眾對美國領導世界的看法。上周公布的報告顯示，在蓋洛普調查的29個國家中，有20國民眾對美國的滿意度「創新低或平了最低紀錄」，在創新低的國家中，有兩個是美國的忠實盟友：德國與英國。

4年前川普還未上台時，43%的德國人對美國領導世界持正面態度，今年降到僅6%。在英國，今年持正面態度的占15%。與美國關係不睦的俄國，竟有18%民眾支持美國領導世界，比德國和英國都多。

蓋洛普的民調結果與皮尤研究中心數月前發布的報告相呼應。皮尤定期調查美國以外國家的民眾對美國的印象是正面還是負面，今年調查顯示，在正面印象比率創新低與平了最低紀錄的國家中，許多是美國的傳統盟友，如英、德、法國、日本、加拿大和澳洲。

華郵認為，拜登上任後，美國的形象應會好轉。拜登與他內定的國務卿人選布林肯曾承諾，要與其他國家重新展開建設性接觸。美國前駐北約大使達爾德指出，拜登將從修補與歐洲盟友的關係開始，「他一想到外交政策就想到盟友，一想到盟友就想到歐洲」。拜登若能參加所有該參加的峰會，並在峰會上表現得體，將有助於改善歐洲對美國的印象。

拜登最大的挑戰可能是中國，因為過去4年，中國的影響力增強不少。拜登在大選後曾接受紐約時報專欄作家佛里曼專訪，他說：「應對中國的最佳策略是，讓美國的每個盟友，至少是傳統盟友，對於如何應對中國有共識。」

英國皇家國際事務研究所所長尼布萊特說：「拜登政府將加強與歐洲的關係，目的是使美歐對中國採取強硬、周密卻又務實的共同立場。」

美國 拜登 中國

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