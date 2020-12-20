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聖馬刁市銀行外傳槍響1男身亡 警方：是有針對性槍擊案

記者黃少華／聖馬刁市報導
案發地Hillsdale購物中心是一個繁華的大型零售商業區。（記者黃少華／攝影）
案發地Hillsdale購物中心是一個繁華的大型零售商業區。（記者黃少華／攝影）

19日上午，中半島聖馬刁市Hillsdale購物中心對面一家富國銀行（Wells Fargo）門外發生致命槍擊案，一男子中槍身亡。

聖馬刁市警局新聞官豪布什（Michael Haobsh）說，19日當天上午9時25分左右，警方接到富國銀行報案。警員在接報後約1分鐘就趕到現場，發現一男子躺在富國銀行門外停車場，身上至少有一處槍傷。大約10分鐘後，受害人當場被宣布死亡。

目擊者稱，一名男性嫌犯步行接近死者，朝死者連開5槍，然後逃跑。豪布什稱，根據目擊者對案件的描述，相信這是一起「目標明確且孤立」的殺人案件。

至記者截稿時，驗屍官辦公室仍在確認死者身分。警方正在尋找附近區域的監控錄像，暫未逮捕任何嫌疑人。

案發所在地的Hillsdale購物中心位於West Hillsdale Boulevard 和 South El Camino Real交界處，是一個繁華的大型零售商業區。豪布什說，槍擊案發生在位於81 W. Hillsdale Blvd.的富國銀行門前，但與這家銀行無關。

任何有與本案相關資訊或監控錄像的人士，可致電（650）522-7660或電郵至[email protected]，聯繫負責偵辦此案的警官帕克（Paul Pak），或匿名撥打舉報電話（650）522-7676。

案發地Hillsdale購物中心是一個繁華的大型零售商業區。（記者黃少華／攝影）
案發地Hillsdale購物中心是一個繁華的大型零售商業區。（記者黃少華／攝影）

槍擊 零售商

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