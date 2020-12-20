中領館發疫檢緊急通知…須採靜脈血、標示具體采樣法
中國駐舊金山總領事館於19日發布緊急公告，進一步重申「非必要、非緊急、不旅行」，同時調整核酸和血清抗體檢測的要求。乘客赴中國的難度，將進一步增加。
從美西太平洋時間23日零時起，需搭乘航班從美國飛往中國的乘客，血清特異IgM抗體檢測必須由專業醫護人員通過靜脈血方式完成采樣。檢測報告必須同時明示血清（Serum）、IgM、靜脈血（Venous）等字樣。不再接受指尖血方式完成的檢測。
報告上還須明示具體的檢測方式。包括：膠體金法（Colloidal gold）、化學发光法、酶聯免疫法（Enzyme-linked immunosorbent assay）。如為上述3種以外的檢測方式，需要注明具體方式（Methodology：具體方式）。
核酸檢測報告除須明示核酸（NAAT）、rt-PCR等字樣外，還須明示具體的采樣方式。包括：咽拭子（Pharyngeal swab）、鼻咽拭子（Nasopharyngeal swab）。如為上述2種以外的檢測方式，需要注明具體方式（Methodology：具體方式）。
目前美中間直飛航班起飛地為：洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、底特律、達拉斯。為防止檢測後跨州旅行感染，赴中乘客須前往將要搭乘的美中間直飛航班起飛地，進行鼻咽拭子核酸檢測、靜脈血抗體采樣，獲得檢測報告後立即上傳，申請並獲发健康碼後才能搭機。采樣須送往駐美使領館公布的實驗室機構檢測。有關實驗室名單將另行发布，且不定期調整。
申請健康碼時，除小程序後台規定的核酸、抗體報告等內容外，乘客需要同時上傳機票行程、起飛地采樣的證明（診所報告、證明信、采樣現場照片或收據等）。
中國駐美使領館將只受理來自公布實驗室的檢測結果，並開始結合機票行程、采樣地等標準綜合審核。
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