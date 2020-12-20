中領館發疫檢緊急通知…須採靜脈血、標示具體采樣法

赴華乘客從23日起，需要在直飛航班起飛地的指定機構進行鼻咽拭子核酸檢測和靜脈血抗體采樣。（記者黃少華／攝影）

中國 駐舊金山 總領事館於19日發布緊急公告，進一步重申「非必要、非緊急、不旅行」，同時調整核酸和血清抗體檢測 的要求。乘客赴中國的難度，將進一步增加。

從美西太平洋時間23日零時起，需搭乘航班從美國飛往中國的乘客，血清特異IgM抗體檢測必須由專業醫護人員通過靜脈血方式完成采樣。檢測報告必須同時明示血清（Serum）、IgM、靜脈血（Venous）等字樣。不再接受指尖血方式完成的檢測。

報告上還須明示具體的檢測方式。包括：膠體金法（Colloidal gold）、化學发光法、酶聯免疫法（Enzyme-linked immunosorbent assay）。如為上述3種以外的檢測方式，需要注明具體方式（Methodology：具體方式）。

核酸檢測報告除須明示核酸（NAAT）、rt-PCR等字樣外，還須明示具體的采樣方式。包括：咽拭子（Pharyngeal swab）、鼻咽拭子（Nasopharyngeal swab）。如為上述2種以外的檢測方式，需要注明具體方式（Methodology：具體方式）。

目前美中間直飛航班起飛地為：洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、底特律、達拉斯。為防止檢測後跨州旅行感染，赴中乘客須前往將要搭乘的美中間直飛航班起飛地，進行鼻咽拭子核酸檢測、靜脈血抗體采樣，獲得檢測報告後立即上傳，申請並獲发健康碼後才能搭機。采樣須送往駐美使領館公布的實驗室機構檢測。有關實驗室名單將另行发布，且不定期調整。

申請健康碼時，除小程序後台規定的核酸、抗體報告等內容外，乘客需要同時上傳機票行程、起飛地采樣的證明（診所報告、證明信、采樣現場照片或收據等）。

中國駐美使領館將只受理來自公布實驗室的檢測結果，並開始結合機票行程、采樣地等標準綜合審核。