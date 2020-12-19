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Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

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Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

世界新聞網／即時報導
彭佳慧為全美華人首次獻唱新曲「總是會好的」。(擷自演唱會畫面)
彭佳慧為全美華人首次獻唱新曲「總是會好的」。(擷自演唱會畫面)

「五力全開 Our Hope線上演唱會」進入最後壓軸，在金曲歌后彭佳慧的優質美聲中劃下句點。彭佳慧在兩段演出間接受主持人Dennis訪問時表示，因為疫情關係，今年她有更多時間陪家人與孩子，也製作了新專輯；當受邀參加「Our Hope線上演唱會」時，她覺得很開心，決定把自己作曲、尚未發表的《總是會好的》這首新歌，獻給全美華人，「相信疫情總是會過去，也相信一切總是會好的」。

彭佳慧第一首獻唱的是她1996年的第一張專輯《說真心話》中的主打歌曲《舊夢》，也是彭佳慧經典金曲之一。在熟悉的旋律、如癡如醉的歌聲中，讓人充分感受「鐵肺歌后」的一流唱功。第二首《相見恨晚》也是彭佳慧曾紅極一時的經典情歌，悠長的旋律，娓娓訴說女性為愛付出的勇氣，句句觸動人心。

彭佳慧演唱經典情歌，沈醉在動人的旋律中。(擷自演唱會畫面)
彭佳慧演唱經典情歌，沈醉在動人的旋律中。(擷自演唱會畫面)

彭佳慧在訪問中，也提到2020年是很特別一年，她用多出來的時間種花種樹，寫歌創作、擔任金曲獎評審，「疫情反而讓我收穫滿滿」。彭佳慧說，雖然疫情阻礙了行動，但也給了很多美好，千萬不要對愛放棄，「總有一天我們還是會很歡樂地聚在一起」；她也透露新的專輯將在明年春天推出，其中有幾首是她自己的創作，敬請大家期待，同時她也希望有一天可以飛到美國唱給大家聽。

彭佳慧接受訪問時提到，疫情期間反而讓她收穫滿滿。(擷自演唱會畫面)
彭佳慧接受訪問時提到，疫情期間反而讓她收穫滿滿。(擷自演唱會畫面)
彭佳慧希望明年可以飛到美國唱歌給所有華人朋友聽。(擷自演唱會畫面)
彭佳慧希望明年可以飛到美國唱歌給所有華人朋友聽。(擷自演唱會畫面)

「五力全開 Our Hope線上演唱會」由世界日報主辦、美國麥當勞贊助，邀請到全球知名的五大巨星——《星光大道》冠軍歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、金曲歌后彭佳慧，以及兩位Youtube網紅歌手Janson Chen陳以桐、電音小天后Priscilla Abby蔡恩雨，在歲末年終為大家溫暖獻唱，共迎2021新希望。

「五力全開 Our Hope線上演唱會」結束後，影片將留存一個月時間，錯過首播的歌迷可以上活動網頁https://ourhope.worldjournal.com觀賞。

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