Our Hope演唱會／蔡恩雨療癒嗓音 讓人心情飛上天

蔡恩雨因改編電音版歌曲爆紅，從網紅出道為歌手。(擷自演唱會畫面)

「五力全開 Our Hope線上演唱會」進入下半場，繼「迷幻王子」林宥嘉、網紅歌手Jason Chen、「情歌暖男」周興哲之後，登場的是「電音公主」Priscilla Abby蔡恩雨。擅長把華語流行歌唱成電音版的蔡恩雨，為大家獻唱一首自創英文歌曲《I Love the Sky》，另翻唱一首《飛鳥與蟬》。演唱會的最後，將由金曲歌后彭佳慧壓軸，請繼續鎖定活動網頁https://ourhope.worldjournal.com。

年僅22歲的馬來西亞籍蔡恩雨，因翻唱歌曲為電音曲風，在網路上爆紅，不到三年時間便從網紅出道成為歌手，舉辦過多場個人演唱會。獨特的高亢嗓音，唱出滿滿正能量，讓人「聽到起雞皮疙瘩」，而她療癒的嗓音，也讓歌迷在聽完歌曲後，忍不住直呼「心情變好」。

蔡恩雨高亢的嗓音，傳達滿滿正能量。(擷自演唱會畫面)

蔡恩雨演出後，接著由星座專家艾莉絲為大家分析風象星座雙子、天秤、水瓶的明年運勢。「國際巨星」小S以一貫詼諧口吻說，今年自己沒什麼工作，就當作轉機，也趁著較閒的時候，做一些自己想做的事，她也鼓勵大家，把一切的辛苦當做挑戰。

藝人小S把握今年較空閒時，做些自己想做的事。(擷自演唱會畫面)

「五力全開 Our Hope線上演唱會」由世界日報主辦、美國麥當勞 贊助，邀請到全球知名的五大巨星——《星光大道 》冠軍歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、金曲歌后彭佳慧，以及兩位Youtube網紅歌手Janson Chen陳以桐、電音小天后Priscilla Abby蔡恩雨，在歲末年終為大家溫暖獻唱，共迎2021新希望。

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