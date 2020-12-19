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Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

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Our Hope演唱會／周興哲「相信愛」 迎接雨後彩虹

世界新聞網／即時報導
「情歌暖男」周興哲以溫柔歌聲及斯文外型圈粉無數。(擷自演唱會畫面)
「情歌暖男」周興哲以溫柔歌聲及斯文外型圈粉無數。(擷自演唱會畫面)

「五力全開 Our Hope線上演唱會」現正熱播中，五位天王巨星接力以溫暖歌聲，陪伴全美華人；繼「迷幻王子」林宥嘉、網紅歌手Jason Chen之後，登場的是情歌創作暖男周興哲。以全球首位在疫情下開萬人演唱會的歌手，而登上《時代雜誌》的周興哲，為大家獻唱五首歌曲，並接受主持人Dennis的訪問。演唱會接下來還有更多精彩內容，請繼續鎖定活動網頁https://ourhope.worldjournal.com

「我不知道還要多少時間等待，我只知道這陣雨是為彩虹而來，滿懷期待、走向未來…」，周興哲的第一首歌《相信愛》，讓人聯想到今年讓全球飽受艱苦折磨的新冠疫情，是否也像是一場雨，隨著疫苗的誕生，我們都將迎來美麗的彩虹。

除了歌聲迷人之外，周興哲以斯文外型，加上散發出的暖男氣質，贏得「情歌小王子」封號，成功圈粉無數。周興哲在演唱會獻唱的另外四首歌是《Rollercoasters（雲霄飛車）》、《如果雨之後》、《Me and You》、《怎麼了》。在燭光搖曳的浪漫舞台布景中，讓觀眾聽了意猶未盡，想要高喊安可。

周興哲接受主持人Dennis訪問，透露明年拍片計畫。(擷自演唱會畫面)
周興哲接受主持人Dennis訪問，透露明年拍片計畫。(擷自演唱會畫面)

周興哲也在演唱空檔接受了主持人Dennis訪問，周興哲笑說，現在有任何唱歌機會他都會好好把握，因為疫情下許多活動都取消了，只好到KTV把想唱歌的癮發洩一下；他也很感恩自己還有機會辦演唱會、登上時代雜誌與CNN，也有時間享受學習網球、高爾夫和潛水的樂趣。周興哲透露，即將在明年3月進軍影壇，他也祝福全美華人朋友們挺住、明年一起賺大錢。

周興哲今年因舉辦演唱會而登上時代雜誌與CNN。(擷自演唱會畫面)
周興哲今年因舉辦演唱會而登上時代雜誌與CNN。(擷自演唱會畫面)

接著星座專家艾莉絲為大家分析水象星座巨蟹、天蠍、雙魚的明年運勢。台灣主持界天王黃子佼也鼓勵大家在疫情下奮戰到底，中國影星白靈則提醒觀眾，相信宇宙是健康的，讓自己健康、最終便能找到生命中的美好。

資深主持人黃子佼鼓勵大家在疫情下奮戰到底。(擷自演唱會畫面)
資深主持人黃子佼鼓勵大家在疫情下奮戰到底。(擷自演唱會畫面)
中國演員白靈指出宇宙是健康的，大家也要保持健康，迎接生命的美好。(擷自演唱會畫面...
中國演員白靈指出宇宙是健康的，大家也要保持健康，迎接生命的美好。(擷自演唱會畫面)

「五力全開 Our Hope線上演唱會」由世界日報主辦、美國麥當勞贊助，邀請到全球知名的五大巨星——《星光大道》冠軍歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、金曲歌后彭佳慧，以及兩位Youtube網紅歌手Janson Chen陳以桐、電音小天后Priscilla Abby蔡恩雨，在歲末年終為大家溫暖獻唱，共迎2021新希望。

「五力全開 Our Hope線上演唱會」活動官網https://ourhope.worldjournal.com

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