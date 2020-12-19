網站售減肥藥壯陽藥 可能含有害成分 亞馬遜eBay皆賣

美國食品藥物管理局警告，發現近50種標為減肥藥和壯陽補品的非處方藥劑隱藏可能有害成份，這些藥劑大量在網路商店亞馬遜、電子灣、及其他網站以及全美一些實體店面銷售。(美聯社)

美國 食品藥物管理局(FDA)周四警告，發現近50種標為減肥藥和壯陽補品的非處方藥劑隱藏可能有害成分，這些藥劑大量在網路商店亞馬遜 (Amazon)、電子灣(eBay)、其他網站以及全美一些實體店面銷售。

食品藥管局表示，這些藥劑隱含處方藥物、受管制物質以及其他未經測試的成分，可能有害健康；該政府單位在新聞稿中警告消費者千萬不要購買這數十款內含未經許可成分的壯陽補品。

食品藥管局調查人員舉例，他們從電子灣網站購買的White Panther壯陽藥劑被證實含有西地那非和他達拉非等有助擴張血管的成分，這兩種活性成分分別存在知名壯陽藥物偉哥(Viagra)和犀利士(Cialis)裡。

食品藥物管理局說，這兩種擴張血管成分只能被用在持照醫療專業人員指定的產品中，假如使用不當，服用後，血壓 可能降低到危險水平。

食品藥管局還發現，在電子灣網站出售、聲稱有助減肥的Super Slim產品含有兩種管制物質，這些物質基於安全考量早在十多年前撤離市場；食品藥管局說， 服用者如果同時服用某些特定藥物，可能危及生命。

可造訪食品藥物管理局官方網站https://www.fda.gov/drugs/medication-health-fraud/tainted-weight-loss-products查詢詳細清單。