輝瑞、莫德納打哪一種？專家：勿等待別挑品牌

FDA在19日正式批准啟動莫德納的新冠疫苗，這是FDA的第二款新冠疫苗，立即展開600萬劑疫苗配送。(路透)

莫德納生技公司近600萬劑新冠肺炎 疫苗今起在美國 配送，和輝瑞疫苗相比，兩者的效能都達90%，專家建議若有疫苗可施打，儘早接種、別挑品牌。

總部在加州聖荷西（San Jose）的「信使新聞」（The Mercury News）今天報導，第2個獲准上市的莫德納生物技術公司（Moderna Inc.）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗，今天裝箱把首輪近600萬劑疫苗送上卡車，運往藥品零售經銷商麥克森公司（McKesson Corp.）配送中心，分配到加州及全美等地。

這批莫德納疫苗的運送規模大於日前輝瑞（Pfizer）出廠的疫苗。

此時正值美國疫情死亡人數攀升之際，專家擔心在接下來的聖誕與新年假期，民眾會因群聚室內而增加染疫風險。加州可望從莫德納獲得67萬2660劑疫苗，並從輝瑞獲得另外23萬3000劑疫苗，強化對第一線醫護人員和長照機構住民的保護力。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）官網公布統計數字，美國已有超過31.5萬人因新冠肺炎病故。

與輝瑞疫苗稍有不同，莫德納疫苗更容易運輸、存儲和分配，且能包裝在較小的容器中，以每箱100劑運送，有助於運達較偏遠的鄉下地區。

許多人疑問，若能從兩種疫苗中選擇其一要怎麼選？還是要等到明年研究計畫中的下一款疫苗出爐再施打？報導引述一位生技主管、前聯邦政府疫情防範與疫苗資深顧問凱利（Ken Kelley）表示，民眾應在可得的範圍內盡快接種、別比較挑選。

然而，疫苗目前在美國遇到的狀況是供不應求，且因如何公平分配出現爭議。史丹佛大學附設醫院18日有逾百位醫護人員抗議院方，在分配新冠肺炎疫苗時優先給骨科、皮膚科醫師而非第一線的醫護工作人員。為此院方坦承錯誤，公開道歉。

莫德納先前測試疫苗可達將近95%的效能；輝瑞製藥和BioNTech合作開發的疫苗據報有90%的效能。報導指出，莫德納疫苗比輝瑞疫苗容易有像是發燒、疼痛和發冷等副作用。

這兩種疫苗都是利用信使核糖核酸（messenger RNA，mRNA）技術，引發人體細胞對新冠肺炎病毒產生免疫力。

莫德納疫苗需施打兩劑，間隔四周；疫苗在麻州諾伍德（Norwood,Massachusetts）和新罕布什爾州的朴茨茅斯（Portsmouth,New Hampshire）生產，需存儲在攝氏負20度（華氏負4度）。目前釋出600萬劑疫苗。

輝瑞疫苗也需施打兩劑，間隔三周；疫苗生產地在密西根州卡拉馬朱（Kalamazoo,Michigan），需存儲在攝氏負70度（華氏負94度）。第一輪交付290萬劑疫苗。

美國這一次對新冠肺炎疫苗的分配架構與之前分配H1N1新型流感疫苗 相似，由州府和地方司法管轄區根據環境調整決策，並與疫苗的提供者合作管理疫苗。不過，新冠肺炎疫苗分發較以往更為困難，主因在於需要冷鏈物流技術和施打第2劑，加上衛生部門連月來管理疫情已負擔沈重。