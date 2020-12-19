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Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

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Our Hope演唱會／Jason Chen 輕快曲風溫暖人心

世界新聞網／即時報導
Jason Chen陳以桐以輕快曲風溫暖人心。(擷自演唱會畫面)
Jason Chen陳以桐以輕快曲風溫暖人心。(擷自演唱會畫面)

「五力全開 Our Hope線上演唱會」於美東時間19日晚上9點起，以五位天王巨星的優美歌聲，來陪伴全美華人度過冬日周末夜晚，繼「迷幻王子」林宥嘉之後，登場的是以翻唱歌曲在網路爆紅、有「小王力宏」之稱的Janson Chen陳以桐，接下來還有更多精彩內容，請繼續鎖定活動網頁https://ourhope.worldjournal.com/

Jason Chen帶來的第一首歌曲是Boba（波霸奶茶），相信對華人觀眾都不陌生；Jason Chen表示，Boba對他來說不只是飲料，只要喝了Boba就能帶他回到單純與歡樂時光。藉由這首曲風輕快的可愛歌曲，Jason Chen分享了Boba不僅是他的First love、永遠的最愛，也象徵他對家鄉台灣的懷念。

Jason Chen可說是近期內最熾手可熱的網路紅人，不但在全球各大社群網站累積了超過200萬的人氣粉絲，更創下單支音樂視頻突破1700萬點閱率的驚人紀錄。Jason Chen獻唱的另外兩首自創歌曲是One More Day和Best Friend，獨特的嗓音，加上清新自然的風格，令人沉醉。

星座專家艾莉絲分析各星座2021年運勢。(擷自演唱會畫面)
星座專家艾莉絲分析各星座2021年運勢。(擷自演唱會畫面)
知名主持人陶晶瑩相信正能量能帶領大家前往好的方向。(擷自演唱會畫面)
知名主持人陶晶瑩相信正能量能帶領大家前往好的方向。(擷自演唱會畫面)

接著星座專家艾莉絲為大家分析火象星座牡羊、獅子、射手的明年運勢，建議可以用多肉植物來開運。台灣主持界超級女神陶晶瑩也為大家獻上祝福，鼓舞活下來的人一定要永懷希望、樂觀積極，這些正能量一定會把大家帶往好的方向。

「五力全開 Our Hope線上演唱會」由世界日報主辦、美國麥當勞贊助，邀請到全球知名的五大巨星——《星光大道》冠軍歌王林宥嘉、情歌王子周興哲、金曲歌后彭佳慧，以及兩位Youtube網紅歌手Janson Chen陳以桐、電音小天后Priscilla Abby蔡恩雨，在歲末年終為大家溫暖獻唱，共迎2021新希望。

「五力全開 Our Hope線上演唱會」活動官網https://ourhope.worldjournal.com/

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