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疫情衝擊 海鮮業一落千丈 唯有「海藻」一支獨秀

編譯徐薏茹／綜合19日電
海鮮產業受新冠疫情衝擊銷售一片慘淡，但海藻產業卻逆向成長。圖為「大西洋海水養殖」主管查看培養的海藻芽胞。(美聯社)
海鮮產業受新冠疫情衝擊銷售一片慘淡，但海藻產業卻逆向成長。圖為「大西洋海水養殖」主管查看培養的海藻芽胞。(美聯社)

今年美國海鮮產業普遍受新冠疫情衝擊，銷售一片慘淡，然而主要位在緬因州的海藻產業卻逆向成長，在百廢待舉的疫情期間殺出一條新路。

美國海藻產業多位於緬因州氣候寒冷的岩岸，隨著營養食品愈來愈風行，海藻產業也跟著受益成長。Saco海運公司旗下的「大西洋海水養殖」(Atlantic Sea Farms)與20多位海藻養殖業者合作，並包辦緬因州多數海藻生產，該公司表示今年的採收量翻倍達到45萬磅。

其他養殖業者表示，疫情期間海藻採收並未中斷，「緬因州海藻協會」(Maine Seaweed Council)的主席歐森(Tollef Olson)說海藻業轉而透過餐廳之外的通路銷售，因此得以免受疫情衝擊，許多海鮮產業如牡蠣今年都受到重創。歐森指出，即使一些批發商生意一落千丈，但線上銷售平台幫了大忙，海藻業已趨於穩定。

科學期刊「魚與漁業」(Fish and Fisheries)11月刊登一項研究，指出疫情爆發前幾個月，餐飲業的海鮮需求掉落超過七成，重擊海鮮產業。

不過疫情期間在家開伙的人數增長，民眾嘗試用新食材入菜，也許反而有助於海藻銷售，且對健康食品的需求也持續存在。

紀錄顯示，緬因州2018年的海藻採收量約5萬磅，去年成長到近27.5萬磅，「大西洋海水養殖」估計2021年將收成超過80萬磅。海藻可以加工成海藻酸菜或凍海藻塊等食品，緬因州另外也出產岩藻，能用作牲畜飼料及肥料。

「大西洋海水養殖」執行長華納(Bri Warner)表示，海藻業的春季收成正好遇上疫情爆發，餐飲業紛紛關閉，該產業忙著找新通路販售，幸好成效頗佳，華納指出海藻業透過有創意的行銷度過此次難關。

海鮮產業受新冠疫情衝擊銷售一片慘淡，但海藻產業卻逆向成長。圖為「大西洋海水養殖」...
海鮮產業受新冠疫情衝擊銷售一片慘淡，但海藻產業卻逆向成長。圖為「大西洋海水養殖」主管查看培養的海藻芽胞。(美聯社)

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