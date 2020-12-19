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赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

紐時披露 中共嚴控媒體報導新冠肺炎細節

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

記者羅曉媛／華盛頓報導
中使館19日發布針對赴中旅客的核酸、血清抗體檢測新要求。圖為芝加哥歐海爾機場。(美聯社)
中使館19日發布針對赴中旅客的核酸、血清抗體檢測新要求。圖為芝加哥歐海爾機場。(美聯社)

中國駐美大使館19日發布新規，針對前往中國的乘客進行新冠核酸檢測及血清抗體檢測，美西時間12月23日起，核酸檢測報告還需明示具體採樣方式，血清檢測則必須由專業醫護通過靜脈血採樣，報告也須明示檢測方式；中使館並重申「非必要，非緊急，不旅行」，再次提醒公眾慎重考慮疫情期間出行的感染風險。

中使館指出，近期從美國輸入中國的新冠確診病例大量增加，經查，多數確診病例與旅途中轉感染有關，部分也與中介機構、實驗室存在違規操作，以及檢測後不能遵守居家隔離要求有關；為保護中外乘客和航空公司乘務人員健康及生命安全，中使館根據國內最新要求，再次提醒大家慎重考慮疫情期間的感染風險，同時對確有緊急旅行需要的乘客，發布最新的新冠病毒核酸檢測、血清抗體檢測要求說明。

中使館說，美西時間12月23日0時起，血清特異IgM抗體檢測必須由專業醫護人員通過靜脈血方式完成採樣，檢測報告必須同時明示血清（Serum）、IgM、靜脈血（Venous）等字樣，不再接受指尖血方式完成的檢測；報告還須明示具體檢測方式，包括膠體金法（Colloidal gold）、化學發光法（Chemiluminescence）、酶聯免疫法（Enzyme-linked immunosorbent assay），若是上述3種以外的檢測方式，須註明具體方式（Methodology：具體方式）。

同時，美西時間12月23日0時起，核酸檢測報告除了須明示核酸（NAAT）、rt-PCR等字樣外，還須明示具體的採樣方式，包括咽拭子（Pharyngeal swab）、鼻咽拭子（Nasopharyngeal swab）；若為上述2種以外的檢測方式，須注明。

中使館並指出，為防止檢測後跨州旅行感染，赴中乘客須在本人搭乘的中美直飛航班起飛地進行核酸、抗體採樣，並送往相關實驗室檢測。

目前中美直飛航班起飛地包括洛杉磯、舊金山、西雅圖、紐約、底特律、達拉斯；乘客提前前往航班起飛地完成鼻咽拭子、靜脈血等採樣環節，並在該地等待檢測結果，獲得檢測報告後立即上傳，申請並獲發健康碼後乘機；採樣須送往駐美使領館公布的實驗室機構檢測，需自行提前與採樣機構確認，是否可送往相關實驗室檢測，中使館說，有關實驗室名單將另行發布，且不定期調整，請公眾密切關注通知、提醒，詳情可見中使館官網「重要通知」，詳情：https://bit.ly/3rg9t87。

此外，申請健康碼時，除了小程序後台規定的核酸、抗體報告等內容，須同時上傳機票行程、起飛地採樣的證明（診所報告、證明信、採樣現場照片或收據等）。

中使館並說，此前發布的相關通知、常見問題解答、提醒中若有內容此通知不一致，以此次通知為準。

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