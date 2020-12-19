族裔多元但老面孔不少 一窺已出爐拜登閣員名單

美國總統當選人拜登陸續宣布新政府閣員與白宮幕僚名單，大致符合他曾許下要打造史上最多元團隊的承諾；目前人選的一大共同點，是他們都曾效力於前總統歐巴馬政府。 美聯社

美國 總統當選人拜登陸續宣布新政府閣員與白宮幕僚名單，大致符合他曾許下要打造史上最多元團隊的承諾；目前人選的一大共同點，是他們都曾效力於前總統歐巴馬 政府。

「華盛頓郵報」指出，拜登須提名 約4000名政務人員在行政部門任職，當中逾1250個人選須經參議院同意，包括內閣部會首長、首席財政官員、總法律顧問、駐外大使及其他要職。目前拜登團隊已宣布17名部會首長級閣員人選，包括男性8人、女性9人，不乏非裔、亞裔、原住民族等。

以下綜合華郵與各家外媒條列已宣布的要職。

● 女力當家 亞、非、拉丁裔與原民出頭天

獲提名出任駐聯合國大使的職業外交官湯瑪斯－葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）、將接掌白宮經濟顧問委員會主席的經濟學家勞史（Cecilia Rouse）均為非裔女性。

獲提名出任內政部長的哈蘭（Deb Haaland）出身新墨西哥州的湖村（Pueblo of Laguna）原民部落，她生於亞利桑那州，母親是曾服役於海軍的美國原住民，挪威裔的父親也曾於海軍陸戰隊服役。

現年60歲的哈蘭小時因父母常輪調於不同基地，讀過13所不同學校，15歲時在麵包店工作，後來靠著學生貸款和食物券就讀法學院，身為單親媽媽，還曾陷入無家可歸的困境，如今她可望成為美國首位原住民族出身的部長。

獲提名出任美國貿易代表的戴琪是華裔美籍女性，她中文流利，擁有在世界貿易組織（WTO）對中國提出訴訟的經驗。她的雙親生於中國大陸，1960年代以理工畢業生身分從台灣移民美國。

獲提名擔任財長的前聯邦準備理事會主席葉倫（Janet Yellen）、將接任白宮管理及預算局（OMB）局長的「美國進步中心」（Center for AmericanProgress）智庫主席譚登（Neera Tanden）、將接任能源部長的葛蘭何（Jennifer Granholm）也都是女性。

獲提名為國防部長的退將奧斯汀（Lloyd J.Austin）有望成為美國首位非裔防長；回鍋擔任公共衛生局局長的莫西（Vivek Murthy）為印度裔；黎根（Michael Regan）有望成為首位非裔環保署長；獲提名出任衛生及公共服務部長的前眾議員貝塞拉（XavierBecerra）則是拉丁裔。

此外，公開出櫃的布塔朱吉（Pete Buttigieg）獲提名擔任運輸部長。

● 要職多為歐巴馬時代熟面孔

目前，拜登已選用多名歐巴馬政府的資深官員出任國家安全相關要職，包括提名前副國務卿布林肯（Antony Blinken）出任國務卿、提名前中情局（CIA）副局長海恩斯（Avril Haines）出任國家情報總監。

歐巴馬執政時期的國土安全部副部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）獲提名出任國土安全部長、歐巴馬時代的農業部長威薩克（Tom Vilsack）也將回鍋。

歐巴馬時代的白宮幕僚長麥唐諾（DenisMcDonough）獲提名出任退伍軍人事務部長。

● 拜登強調熟手上路 進步派盼更多新面孔

全國公共電台（NPR）與美聯社報導，拜登強調，他希望這些人上任第一天就能協助他帶領國家自新型冠狀病毒疫情中恢復元氣，還稱許這批歐巴馬時代的官員深具經驗、能仰賴他們的「大膽新思維」。

拜登交接團隊發言人塞維特（Sean Savett）說：「每位獲提名者都有前瞻思維、經驗老到且通過危機考驗，他們已準備好很快透過政府職能，替美國民眾帶來顯著不同的生活。」

但進步派人士認為，現在已非歐巴馬執政初期的2009年，處理氣候變遷、族群正義等諸多問題時，需要更多新面孔與願景。