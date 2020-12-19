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紓困協議仍在僵持 投資人開始為明年解封布局

編譯劉忠勇／綜合外電
隨年終購物季達到高峰，投資人看好零售股可望維持因預期明年經濟全面解封所掀起的反彈走勢。美聯社
隨年終購物季達到高峰，投資人看好零售股可望維持因預期明年經濟全面解封所掀起的反彈走勢。美聯社

美國股市周五小跌，因美國國會疫情紓困方案仍談不攏，但全周仍上漲。隨年終購物季達到高峰，投資人看好零售股可望維持因預期明年經濟全面解封所掀起的反彈走勢。

標普500指數和道瓊工業指數周五都下跌0.4%，那斯達克綜合指數微跌0.1%。標普和道瓊本周分別上漲1.3%和0.4%。那斯達克綜合指數漲3.1%，創下六周來最大漲幅。

台積電ADR周五漲0.4%，費城半導體指數跌0.5%，本周各漲0.2%和2.2%。

美股周五尾盤收斂跌幅，適逢所謂「四巫日」，也就是個股和指數的期貨和選擇權同日結算的一天，全美國交易所成交量較今年均量高出40%。特斯拉（Tesla）在正式納入標普500指數的最後交易日大漲6%，成交量是30日均量的四倍。

共和黨和民主黨高層仍未就規模9,000億美元的紓困方案達成共識，參院領袖預告，勢必得延到周末繼續協商，謀求解決雙方尚有歧見的聯準會（Fed）緊急信用機制、失業補助、對市級和州級政府的紓困援助。

Independent Advisor Alliance 投資長札克瑞利（Chris Zaccarelli）說：「我認為一切在於刺激措施。發生任何可能拖累措施到1月的事，都將視為利空。」

兩黨已有共識的是再發現金給美國大眾，這將是帶動消費支出的一大來源，加上疫苗拖打後全美經濟可望恢復運轉，有助受疫情重創最深的行業。有些投資人相信，傳統零售業可望延續最近漲勢，拉近落後其他類股的差距。受到疫苗問世的激勵，追蹤百貨公司和專賣店在內零售業的SPDR 標普零售業ETF，今年已上漲近40%。

Bokeh Capital Partners 投資長佛瑞斯特（Kim Forrest）說：「市場預期的是民眾恢復購物。華爾街放遠眼光至沒有封鎖的時候。」麥格理投資管理公司主管艾利（Alex Ely）說：「明年下半年和後年的基本面會好得多，若要提前六到九個月布局，就趁現在。」

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